córdoba CF

Isma Ruiz: «Álex Sala es pasado; con Requena hago buena dupla, pero también Pedro Ortiz o Théo Zidane»

El centrocampista reivindica, en un acto de firma de autógrafos, la calidad de centro del campo tras la marcha este verano del jefe de la sala de máquinas

Isma Ruiz se erige como el máximo puntal del Córdoba CF

Adrián Fuentes mantiene con gol el pulso de la titularidad en la delantera del Córdoba CF

Un momento de la firma de autógrafos de Isma Ruiz y Kevin Medina
Baltasar López

Córdoba

Ambientazo en las Tendillas en la tarde de este jueves con la firma de autógrafos en la tienda de Movistar de dos jugadores del Córdoba CF, Isma Ruiz y Kevin Medina. El corazón de la ciudad ha presentado un concurrido aspecto con muchos seguidores ... blanquiverdes, con el ánimo reforzado después de que los de Iván Ania hayan encadenado dos victorias seguidas y cuatro jornadas sin perder.

