Isma Ruiz: «Álex Sala es pasado; con Requena hago buena dupla, pero también Pedro Ortiz o Théo Zidane»

Ambientazo en las Tendillas en la tarde de este jueves con la firma de autógrafos en la tienda de Movistar de dos jugadores del Córdoba CF, Isma Ruiz y Kevin Medina. El corazón de la ciudad ha presentado un concurrido aspecto con muchos seguidores ... blanquiverdes, con el ánimo reforzado después de que los de Iván Ania hayan encadenado dos victorias seguidas y cuatro jornadas sin perder.

Antes de empezar las rúbricas, ha atendido a los medios Ruiz, que, en su tercera temporada en el club, se está consolidando como puntal del equipo. El centrocampista ha sido titular en los nueve partidos ligueros disputados hasta ahora.

Noticia Relacionada Fuentes le brinda los tres puntos al Córdoba ante la Cultural (1-0) Daniel Aragón El ariete blanquiverde anotó un gol psicológico antes del descanso para que el conjunto cordobesista se llevara un partido que controlaron y supieron sufrir a partes iguales

Eso sí, en su comparecencia, ha compartido protagonismo con quien fue su pareja de baile en el centro del campo blanquiverde dando muy buenos frutos, Álex Sala, que dejó la entidad ribereña este verano rumbo al Lecce italiano. Ruiz sigue aportando polivalencia en la medular, sumando trabajo defensivo y buena salida de balón. Pero el equipo no encuentra un nuevo jefe en la sala de máquinas y el propio Ania lo reconocía tras el choque ante la Cultural.

Interogado directamente por si echa de menos a Sala, ha asegurado: «Sí, hombre. Ha sido un compañero al que le tengo mucho cariño y aprecio. He jugado con él muchos partidos. Pero bueno, también quiero reflejar que hay bastantes compañeros que cumplirán en su puesto».

Sobre el hecho de que ahora esté haciendo pareja con Requena, ha asegurado, con una sonrisa, que es «granadino como yo y hemos hecho buena dupla». «Es un tío trabajador. Lo que se le está pidiendo lo está haciendo y la verdad es que me llevo con él muy bien», ha reflexionado.

Cuando se le ha planteado qué perfil de la plantilla se ajustaría más para sustituir a Sala, Ruiz ha regateado para evitar meterse en berenjanales -habrá pensado que si Ania ha confesado que aún no lo tiene claro no iba él a enmendarle la plana al técnico- y lo que sí ha hecho es un elogio de los jugadores que pueden actuar como corazón del equipo. «Álex Sala es pasado. Yo no sé quién podría ser igual que él en nuestra plantilla pero ahora mismo está participando Requena ahí, como puede hacerlo Pedro Ortiz o Theo Zidane o muchos más».

Cola para acceder a la tienda Movistar donde han firmado autógrafos Isma Ruiz y Kevin MedinaI abc

«El míster ha ido rotando bastante gente en el medio campo pero también hay que tener en cuenta que somos bastantes centrocampistas. El técnico tiene a varios jugadores. Yo no sabría a quién elegir. Al final, es complicado para el míster pero es un orgullo para un equipo tener tanto futbolista bueno en la medular», ha reflexionado.

Más al pie le ha ido la pregunta sobre su gran temporada, en la que es indiscutible para Ania: «Me estoy sintiendo muy fuerte. Me estoy sintiendo muy fuerte. El míster me pide las cosas, yo intento hacerlas», ha asegurado para añadir que en su trayectoria de esta campaña «se demuestra de años atrás la confianza que tiene el entrenador en mí». «Ahora, a seguir trabajando y aspirar a grandes cosas», ha afirmado.

«Ante el Almería, será un partido complicado»

De cara al choque del domingo en el Arcángel ante el Almería, sexto clasificado, ha asegurado que será «un partido complicado pero lo vamos a jugar en casa, con nuestra gente. Estamos muy fuertes en nuestro estadio. Iremos a por los tres puntos». Ha recordado después que «dice mucho del equipo» que lleve dos victorias consecutivas y cuatro jornadas seguidas sin perder. «Tenemos que seguir en esta dinámica, en esta línea positiva que hace que el equipo tenga más confianza y salgan mejor las cosas», ha añadido.

Ante la eterna tesitura futbolística de juego o resultados -el equipo empieza a carburar pero no muestra aún la brillantez de la pasada temporada-, el centrocampista granadino la ha finiquitado rápido, reduciéndola a esos eternos debates de barra de bar que genera el balompié: «Yo creo que todo el mundo prefiere el resultado antes que el juego. Porque sumando de tres en tres puedes clasificarte arriba de la tabla».

De hecho, el Córdoba está ahora mismo, tras nueve jornadas, con 12 puntos, a tres tanto del descenso como de las eliminatorias de ascenso. «Esta liga de Segunda ya sabemos que es bastante dura. Ya lo sufrimos el año pasado. Este año es igual y tenemos que aspirar a estar lo más arriba posible», ha asegurado. Por último, ha mostrado su «alegría e ilusión por toda la gente que ha venido a esta firma de autógrafos». «Estoy muy contento», ha afirmado instantes antes de que se abrieran las puertas de la tienda Movistar, momento en el que la cola llegaba a la heladerái artesanal Verdú.