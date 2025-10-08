Isma Ruiz se erige como el máximo puntal del Córdoba CF

Dentro de la revolución que se está pudiendo ver dentro de los once iniciales de cada partido, el nombre de Isma Ruiz se ha asentado dentro de la medular del Córdoba. El granadino ha logrado mantener un nivel de juego capaz de sostener a ... sus compañeros en los malos momentos, siendo decisivo a la hora de defender y permitir que fluya el juego cordobesista. Además, para añadir un extra a rendimiento, ya ha aparecido en dos ocasiones en el mejor once de la jornada de Segunda División.

Tras dos campañas muy positivas como blanquiverde, su tercera temporada ha comenzado como el resto, transmitiendo buenas sensaciones. Aunque llegase con apenas 22 años a la entidad ribereña, ya tenía una madurez implícita tras su bagaje en Primera División e incluso en Europa League con el Granada. Con el interés del Real Madrid Castilla, Isma decidió marchar a tierras cordobesas en un acuerdo inicial de tres años, lo que demostró la firme confianza que tenía en sus servicios y prestaciones para el club.

Esta gran apuesta de futuro le salió redonda a un Córdoba que encontró una pieza fundamental en el ascenso a Segunda División y en la consecuente permanencia. Dentro del esquema de juego de Iván Ania, Isma Ruiz ha demostrado ser el pivote de referencia para el ovetense por su capacidad de dar equilibrio al equipo, recuperar balones y distribuir el juego, es decir, un jugador todoterreno que permite dar temple a los blaquiverdes.

Esto le ha hecho ser un jugador muy codiciado este verano, pero con el blindaje que efectuó el club con su renovación hasta el 30 de junio de 2028, toda oferta de traspaso fue rechazada al ser una de las piedras angulares del equipo para el futuro ya que, sin duda, sus números le respaldan.

Noticia Relacionada Naser Majdi, el joven talento del filial que hace viral al Córdoba en Jordania Daniel Aragón La incorporación de este jugador, que está sorprendiendo a la dirección técnica blanquiverde, viene ligado con un gran poder mediático desde su país de origen

Con 717 minutos jugados entre las ocho titularidades que ha gozado, es el segundo jugador del plantel con más tiempo de juego en la competición, únicamente superado por Fomeyem por tres minutos más. Esto hace que haya jugado siete partidos en su totalidad, siendo sustituido en el debut liguero ante el Sporting en el minuto 87.

Grandes registros en Segunda División

Dentro de su posición, sus números demuestran que es uno de los mejores 'Pitbulls' de la categoría. Con el abanico de habilidades que posee, en una de las que más ha destacado en este inicio de temporada es en la faceta defensiva.

Con 24 entradas realizadas, este dato le posiciona como el séptimo jugador, empatado con Moussa Diakité del Cádiz, con más acciones de este tipo en toda la competición. Este dato se complementa con un bueno grado de acierto, resultando 17 de ellas en una recuperación, o lo que es lo mismo, un 71%. Por último, si se suman todas las formas de arrebatar el balón, ha sido ganador en 53 duelos, el mejor de su equipo, siendo este un aspecto muy reseñable ya que solo ha cometido seis faltas.

Para ponerle la guinda a su juego, también ha demostrado ser el faro que guía a los blanquiverdes sobre el campo. Con 257 pases buenos y 55 fallados, es el segundo jugador del plantel de Iván Ania que más pases ha dado, superado únicamente por Fomeyem con 330.

Noticia Relacionada El Córdoba CF abona sus reacciones y puntos en las segundas partes Daniel Aragón Exceptuando el partido frente al Valladolid, los blanquiverdes han sumado todos los puntos tras pasar por el túnel de vestuarios

Dentro de estos envíos, es el máximo asistente del equipo al realizar dos pases de gol, posicionándose en el 'top 12' de Segunda División. La más reciente es la otorgada a Dalisson para desatascar el encuentro ante la Real Sociedad B y materializar el empate. Respecto a la primera, fue el encargado de que Adrián Fuentes también estrenara su casillero goleador en esta temporada. Por todo ello, Isma Ruiz sigue rindiendo al máximo nivel y es un jugador en que el resto de sus compañeros saben que pueden apoyarse.