Fuentes le brinda los tres puntos al Córdoba CF ante la Cultural Leonesa (1-0)

El ariete blanquiverde anotó un gol psicológico antes del descanso para que el conjunto cordobesista se llevara un partido que controlaron y supieron sufrir a partes iguales

El Córdoba CF-Cultural Leonesa, en imágenes

Adrián Fuentes celebra con rabia su gol ante la Cultural Leonesa
Adrián Fuentes celebra con rabia su gol ante la Cultural Leonesa

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF logró el segundo triunfo consecutivo a costa de la Cultural Leonesa (1-0). En una primera parte donde fueron dueños del balón, un cabezazo de Adrián Fuentes puso a los suyos por delante en la última jugada antes del descanso. ... Ya en la segunda parte, el hilo del partido se mantuvo, pero el conjunto cordobesista tuvo que saber frenar las arremetidas finales de su rival en la recta final.

