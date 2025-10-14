Fuentes le brinda los tres puntos al Córdoba CF ante la Cultural Leonesa (1-0)

El Córdoba CF logró el segundo triunfo consecutivo a costa de la Cultural Leonesa (1-0). En una primera parte donde fueron dueños del balón, un cabezazo de Adrián Fuentes puso a los suyos por delante en la última jugada antes del descanso. ... Ya en la segunda parte, el hilo del partido se mantuvo, pero el conjunto cordobesista tuvo que saber frenar las arremetidas finales de su rival en la recta final.

Iván Ania introdujo para este duelo el cambio obligado en la portería con la titularidad de Carlos Marín ante la ausencia internacional de Iker Álvarez. Luego, la única novedad respecto al partido en Zaragoza fue en la parcela ofensiva con lavuelta de Carracedo al extremo derecho y la suplencia de Kevin Medina. Además, el preparador blanquiverde confió nuevamente en Adrián Fuentes en la punta del ataque.

Con un once mucho más asentado, el partido empezó sin un dueño fijo. Las posesiones se alternaban motivadas por la imprecisión de ambos equipos a la hora de intentar trenzar sus jugadas. Poco a poco, pasados los cinco primeros minutos, el Córdoba empezó a ser protagonista, pero el bloque medio-bajo culturalista impedía cualquier ocasión de peligro por parte del bando blanquiverde.

No se pudo ver un derroche de fútbol en el primer cuarto de hora donde la Cultural Leonesa sacó a lucir su solidez defensiva, pero solo sumaron un primer acercamiento con un centro manso de Hinojo que fue a los guantes de Carlos Marín. Por parte del conjunto cordobesista, el único acercamiento fue un zurdazo de Vilarrasa desde la frontal del área que se marchó desviado.

La imprecisión y la incomodidad con el balón por parte del conjunto blanquiverde empezó a ser notable, lo que le permitió avanzar algo de terreno al plantel del Cuco Ziganda. Tras varios minutos sin actividad, Jacobo cocinó la gran ocasión del encuentro.

El mediapunta blanquiverde filtró un pase maravilloso desde la banda izquierda a Carlos Isaac, todo ello para que pudiera comandar el contrataque tras la perdida de la escuadra cazurra. Tras su cabalgada, encontró el desmarque por el centro de la zaga rival de Adrián Fuentes, sin embargo, el ariete madrileño mandó fuera su mano a mano con Edgar Badía. Esta ocasión espoleó a los pupilos de Iván Ania que casi pudieron adelantarse en el marcador con un remate lejano de Isaac en la media hora de encuentro.

A pesar de retomar la batuta del encuentro, Carlos Marín tuvo que esforzarse con una gran estirada para repeler a córner el remate cruzado de Luis Chacón. En ese saque de esquina, Manu Justo puso de nuevo en una tesitura a la defensa del Córdoba con un cabezazo que se marchó por muy poco. En los últimos minutos del primer tiempo, la escuadra cordobesista lo intentó de diversas maneras, pero la insistencia finalmente tuvo su esfuerzo.

Un gol muy buscado

Primero gozaron de una doble ocasión en la que Dalisson estrelló un remate a la media vuelta en un defensor rival, un balón rebotado que pescó Vilarrasa y cuyo intento repelió la zaga cazurra a córner. En la última ocasión antes del descanso, Dalisson sirvió en este saque de esquina un centro a la cabeza de Adrián Fuentes que aprovechó la pasividad de Víctor García en su marcaje para poner el primero del partido (1-0, min 45+2).

Con el gol psicológico, la segunda mitad comenzó manteniendo el guion de la primera, un Córdoba que era amo y señor de la posesión ante la pobre ofensiva de la Cultural Leonesa. Tras los primeros diez minutos, el partido Carlos Marín tuvo que realizar un par de intervenciones de oficio, pero estos remates no tuvieron mucho veneno.

Antes de llegar al minuto 60, Requena encontró a Fuentes dentro del área, pero no pudo firmar su doblete al marcharse su vaselina acrobática por encima de la portería. Tras este intento, Alberto Del Moral entró por Dalisson para ocupar la demarcación de Dani Requena, desplazándole a la mediapunta y a Jacobo a la banda izquierda. Tras este cambio, el encuentro llegó a un punto muerto donde nadie se acercó al área de su rival.

Cuando restaba algo más de un cuarto de hora, Adrián Fuentes se marchó extasiado por Sergi Guardiola y Théo entró por Requena. Una vez más, la pareja Fomeyem-Rubén Alves estuvo excelente para solventar todas las llegadas culturalistas. A pesar de esto, una de las notas negativas fue de nuevo la falta de mordiente en este último tramo de partido, siendo incapaces el conjunto cordobesista de poner en un aprieto a la Cultural Leonesa.

Sufrimiento final

En busca de revertir esto, Iván Ania agotó en el minuto 82 sus cambios para dar entrada a Kevin Medina y Diego Bri por Jacobo y Carracedo. Precisamente, el malagueño recibió en carrera por el sector central un pase de Théo, pero su disparo templado no fue un problema para Edgar Badía.

Posteriormente, un golpeo a balón parado del Théo Zidane encontró la cabeza de Rubén Alves que prolongó a un Sergi Guardiola que encontró puerta, sin embargo, la acción quedó invalidada por una supuesta anterior del central hispano-brasileño. Tras esta acción, los últimos minutos fueron no apto para cardiacos.

Tras esta acción, Carlos Marín se puso la capa de héroe para mandar a córner un remate de cabeza a quemarropa de Barzic. Esto reactivó a los blanquiverdes que gozaron de las mejores internadas por medio de Sergi Guardiola, pero no fueron capaces de duplicar la ventaja antes de llevarse el encuentro con algo de sufrimiento tras un disparo final desviado por muy poco de Ribeiro.