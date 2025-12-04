Suscríbete a
Las altas expectativas con Sergi Guardiola siguen sin cumplirse en el Córdoba CF

Tras ser la primera opción para Iván Ania en la punta del ataque, el ariete manacorense ha ido diluyéndose poco a poco ante los grandes números de Adrián Fuentes

Sergi Guardiola pelea un balón ante un defensor del Cádiz
Sergi Guardiola pelea un balón ante un defensor del Cádiz Fran Pérez

Daniel Aragón

Córdoba

El mercado estival del Córdoba CF trajo grandes piezas que le han permitido dar un salto de calidad a la entidad califal como son los casos de Fomeyem, Dani Requena o incluso Dalisson. Sin embargo, hay otras figuras que todavía no han cumplido las ... altas expectativas que habían generado, siendo uno de ellas la de Sergi Guardiola. A pesar de ser titular indiscutible en las primeras siete jornadas, el ariete blanquiverde ha ido perdiendo protagonismo poco a poco ante un entonado Adrián Fuentes.

