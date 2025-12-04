Las altas expectativas con Sergi Guardiola siguen sin cumplirse en el Córdoba CF

El mercado estival del Córdoba CF trajo grandes piezas que le han permitido dar un salto de calidad a la entidad califal como son los casos de Fomeyem, Dani Requena o incluso Dalisson. Sin embargo, hay otras figuras que todavía no han cumplido las ... altas expectativas que habían generado, siendo uno de ellas la de Sergi Guardiola. A pesar de ser titular indiscutible en las primeras siete jornadas, el ariete blanquiverde ha ido perdiendo protagonismo poco a poco ante un entonado Adrián Fuentes.

Sin duda, el delantero de Manacor fue el héroe de la milagrosa campaña 2017-2018 y sus números son una clara prueba de ello. Veinticuatro goles y ocho asistencias en cuarenta y dos partidos, una renta que le permitió impulsarse a equipos que, durante estos últimos siete años, estaban en Primera División como son Getafe, Rayo Vallecano, Cádiz o Valladolid.

Con un amplio bagaje en la élite del fútbol español, la vuelta a casa de Guardiola fue muy celebrada, pero no ha logrado transformar esa ilusión en resultados. A pesar de tener como competencia a Adrián Fuentes y Obolskii en un sistema de un único delantero, el ariete balear fue indiscutible para su entrenador, Iván Ania. Durante las siete primeras jornadas, todas ellas de titular, disputó 525 minutos, tiempo que no le fue suficiente para reestrenarse como goleador blanquiverde ni generar ninguna diana a favor del Córdoba.

«Él lleva el gol dentro y en el momento que haga el primero, le va a generar una tranquilidad que va a hacer que luego los goles vengan seguidos», expresó Ania ante la sequía anotadora de Guardiola. Estas declaraciones fueron expresadas por el técnico ovetense en la previa del encuentro ante la Real Sociedad B, último partido donde Guardiola fue titular. Desde ese entonces, la figura de Adrián Fuentes le ha solapado completamente.

La figura de Adrián Fuentes

Aunque todo apuntaba a que iba a ser una segunda opción en la punta del ataque, el madrileño se ha ganado su puesto a base de goles. Tras su actuación ante el Zaragoza, el espada blanquiverde se ha aferrado a la titularidad y registra 825 minutos, tiempo de juego mucho más amplio respecto a Guardiola. En este periodo, Fuentes se ha convertido en el pichichi del equipo con siete dianas, renta que también le permite ser el cuarto máximo anotador de Segunda División.

Lejos de ponerle en una tesitura, el manacorense no ha podido aprovechar los 109 minutos de los que ha dispuesto en los nueve encuentros que ha tenido que disputar como suplente. También es necesario precisar que Guardiola ha puesto todo su empeño para lograr, pero no ha sido suficiente.

Números poco alentadores

Dentro de sus guarismos ofensivos, ha realizado un total de dieciocho remates en los que ha estado en ciertas ocasiones muy cerca anotar, pero no ha sido finalmente posible. Si se pone en comparación con los jugadores de Segunda, Guardiola es el jugador que más veces ha disparado sin lograr un gol -igualado con Juan Cruz del Leganés-. Respecto a los datos de Fuentes, su competencia dentro del Córdoba, el madrileño ha tenido veintidós remates en los que ha logrado las siete dianas ya nombradas.

Ya en el presente, Guardiola salió junto a Obolskii en un sistema de dos puntas para buscar recortar distancias ante el Cádiz. Dentro del partido, el de Manacor tuvo una gran oportunidad dentro del área que le colocó en un claro mano a mano con Víctor Aznar pero, como si se tratase de una maldición, su litigio con el gol se mantuvo.

Algo más destacado estuvo un Obolskii que logró el tanto de la igualada, sin embargo, finalmente fue anulado por una discutida falta previa de Jacobo. Sin duda, el artillero ruso ha sido el más sacrificado dentro de la tripleta de delanteros que ostenta el Córdoba, a pesar de acabar la campaña pasada siendo el titular por delante de Antonio Casas.

Ya en esta temporada, ha tenido que pasar a un tercer plano al sumar treinta minutos en sus tres participaciones que ha tenido en liga, aunque su trabajo y pundonor fue aplaudido por Ania tras el partido ante el Cádiz, donde volvió a gozar de tiempo de juego tres meses después. «Creo que los minutos que entró estuvo bien, se fajó con los centrales, dejó mucha segunda jugada de cara y a partir de ahí pudimos llegar por fuera. Entrena muy bien y siempre es positivo en su pensamiento y en su actitud, lo que le permitido salir sin llevar muchos minutos y estar a ese nivel», aplaudió el preparador blanquiverde.

Con la figura de Obolskii un poco más al alza, Guardiola tendrá que seguir trabajando para buscar ese ansiado gol en su segunda etapa con el Córdoba. Además, también eliminaría una sombra que le lleva persiguiendo por algo más de un año. Sergi Guardiola lleva desde el pasado 29 de octubre de 2024 sin ver puerta en una competición oficial. Lo hizo en Copa del Rey al anotar ante el CD Villamuriel mientras llevaba la elástica del Rayo Vallecano.