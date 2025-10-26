El Córdoba CF mejora sustancialmente su eficacia de cara a puerta

El Córdoba CF ayer cumplió con uno de los mayores debes que llevaba arrastrando durante toda la temporada. A diferencia del resto de partidos, esta vez sí se pudo ver un conjunto blanquiverde eficaz de cara a puerta, realizando trece remates para lograr tres ... goles en esta nueva victoria a domicilio ante el Albacete.

La derrota ante el Andorra supuso un punto y aparte en la dinámica cordobesista al no caer desde ese entonces contra ningún equipo. Sobre esta noticia, la parcela defensiva se erigió como el factor determinante para que poco a poco el Córdoba se alejase de las posiciones de peligro, sin embargo, la falta de gol era notoria.

Los blanquiverdes eran amos y señores de la posesión, pero a la hora de rematar, estas ocasiones eran incongruentes y no llevaban nada de peligro. Precisamente, en los tres partidos previos, los tres goles logrados llegaron a balón parado e indicaban que el conjunto cordobesista empezada a depender de estas jugadas aisladas.

Arranque estelar

Con la misión de revertir esta situación, el Córdoba no perdonó la primera ocasión que tuvo en el Carlos Belmonte. Nuevamente, el balón parado se alió con los pupilos de Iván Ania y Rubén Alves adelantó con un soberano cabezazo tras el saque de esquina de Dalisson en el minuto cuatro de encuentro.

A pesar del tanto, los blanquiverdes se vieron arrinconados por un Albacete que llegaba al área pero que era muy impreciso para generar un peligro real. Ante esta tesitura, un error de Jon García al despejar se convirtió en el primer tanto de la tarde de Adrián Fuentes en el primer cuarto de hora. Dos goles en dos llegadas, algo inédito en esta temporada.

Nuevamente, el guion del partido se mantuvo. Los locales siguieron colocando en una tesitura a un Córdoba que estuvo correcto dentro de su área para denegar cualquier tanto rival. Junto a esto, en varias ocasiones también estuvieron acertados a la hora de realizar la presión alta ante la salida con balón del Albacete, fruto de ello, los blanquiverdes gozaron de una gran ocasión antes del descanso con una recuperación de Jacobo. En una serie de rebotes, Requena filtró un buen pase a Carracedo que dudo demasiado dentro del área y desperdició esta ocasión.

Tras pasar por el túnel de vestuarios, el conjunto cordobesista estuvo mucho más volcado en campo rival, lo que derivó en un veloz contraataque de Carlos Isaac que no supo definir Adrián Fuentes. Afortunadamente, pudo redimirse con su doblete.

Hasta el partido frente al Albacete, el Córdoba había realizado 106 disparos, de los cuales 42 habían ido dirigidos entre los tres palos para reflejar un 40% en esta estadística. Además, solo se reflejaban once tantos en diez partidos, por lo que era urgente mejorar de cara a puerta.

La necesidad de mostrar una mejor imagen

A pesar del acierto de su equipo en el Carlos Belmonte, el técnico blanquiverde Iván Ania no estuvo para nada contento con la imagen de sus jugadores en el césped tal y como pudo demostrar en la rueda de prensa posterior a este duelo. «Estamos contentos por el resultado, pero si somos ambiciosos, no podemos estar contentos por el juego. Tenemos una idea de juego tan clara que en cuanto nos ponemos por delante dejamos de hacerla, esto nos pasó ya en varios partidos y tenemos que insistir, querer tener el balón y defendernos con él», explicó.

A pesar de que la escuadra blanquiverde se alzó victorioso con la posesión con un 51%, el tener que estar más a la defensiva no le gustó a un Ania acostumbrado a que su equipo avasalle la portería rival. Se mostró exigente el ovetense que no se conformó con la victoria al mostrar su descontento con el gol encajado en el último minuto. «Ellos no pueden llegar antes que tú, porque tú estás defendiendo y tienes que ser mucho más intenso que el que ataca», lamentó.

Tras pasar por un mal comienzo, el Córdoba sigue dando pasos para codearse con los equipos punteros de la clasificación. Para ello, Ania no quiere que sus pupilos se relajen por el buen momento por el que atraviesan y sigue persiguiendo un equilibrio que brinde buenas sensaciones y acierto en los metros finales.