Iván Ania empieza a consolidar su once inicial en el Córdoba CF

Ha tenido que pasar algo más de una decena de encuentros, pero el técnico blanquiverde Iván Ania parece haber encontrado dentro del plantel un once de garantías. Tras numerosos cambios en todas las líneas del campo a lo largo de la temporada, ayer en ... el encuentro frente al Albacete salió con los mismos jugadores que tan buen resultado le brindaron la jornada anterior en el derbi andaluz ante el Almería.

Como se pudo ver en el resultado, esta decisión valió su peso en oro y permitió que el cuadro cordobesista saliese triunfante y pudiera aumentar a seis la racha de partidos sin conocer la derrota. Este proceso de elección ha sido escalonado, ya que poco a poco el ovetense ha ido conformando en las recientes fechas la lista de sus hombres de confianza para el inicio de los partidos, lo que le ha permitido que el Córdoba empiece a pelear por cotas más altas.

En la portería, Iker Álvarez ya se ha consolidado como el nuevo guardián de la portería del Córdoba tras ganarle el pulso a Carlos Marín desde el encuentro frente al Racing de Santander. El meta andorrano ha mantenido la confianza de Iván Ania a pesar de ausentarse para el encuentro frente a la Cultural Leonesa, duelo en el que Marín logró mantener su portería a cero y que no fue argumento suficiente para arrebatarle el puesto a su compañero.

Solvencia defensiva

Desde que Iker Álvarez defiende los tres palos cordobesistas, el equipo ribereño ha encajado cinco goles en cinco encuentros, un periodo de tiempo donde ha dejado actuaciones sólidas y ha podido destacar especialmente en el juego aéreo.

En la línea defensiva, la recuperación de Rubén Alves ha hecho que junto a Fomeyem sean intocables en las últimas cinco jornadas. La pareja de centrales blanquiverdes ha demostrado su capacidad para completarse a las mil maravillas con el poder físico que ostenta el camerunés y el orden y la comandancia del hispano brasileño. Sin embargo, Fomeyem tuvo que marcharse con molestias del Carlos Belmonte por lo que puede llegar a peligrar su participación ante el Ceuta si Iván Ania decide darle descanso.

En los laterales, Carlos Isaac ha ido de menos a más en sus participaciones desde el once inicial. Con su obligada su participación desde Andorra por la ausencia de Albarrán, el defensor cacereño ha realizado un buen papel en las últimas citas, precisamente, la más destacada fue ante su exequipo en el que estuvo excelso a la hora de atacar y defender.

En el caso de Albarrán, el de Badalona sigue aclimatándose al ritmo competitivo y sumando buenos minutos mientras que Vilarrasa sigue recuperándose de sus problemas en el pubis. Su llegada puede dar un gran respiro a los costados defensivos del equipo, a pesar de esto, la titularidad no la tiene asegurada ante el buen nivel de los laterales blanquiverdes.

Paso adelante en la medular

Ya en la medular, Isma Ruiz sigue siendo el pulmón del Córdoba. Esfuerzo, garra y kilómetros en sus once partidos como titular que ha permitido que su equipo se encuentre en las posiciones más altas de la clasificación. Junto a él, tras un arduo casting de jugadores, su paisano Dani Requena se ha convertido en el complemento perfecto en el mediocentro.

Tras pasar por esa posición Théo Zidane, Salas, Ortiz e incluso Alberto del Moral, el granadino destacó al principio por su capacidad defensiva. Aunque este aspecto era positivo, no llegaba a cumplir ese rol organizador que tanto ansiaba su entrenador. Afortunadamente, sigue dando grandes pasos al sumarse más al ataque y tener mucho más criterio parar repartir el juego y desplazar a sus compañeros.

En la faceta ofensiva, el polivalente Jacobo ha encontrado en la mediapunta una oportunidad para destacar como enlace entre defensa y ataque. En una posición que le brinda libertad, su calidad técnica ha empezado a ser deslumbrante y tiene un gran margen de mejora para ser mucho más letal.

Evolución en el ataque

En los extremos, la irrupción de Dalisson ha brindado un extra al juego a balón parado junto a la calidad de sus centros desde esta parcela del campo. El salto de dos categorías al fútbol profesional no ha atemorizado al hispano brasileño que llegaba con la vitola de interior o mediapunta.

La banda izquierda le ha permitido entrar en el once titular, pero no se ha encontrado del todo cómodo a la hora de generar desborde y verticalidad hacia al área rival. A pesar de ser frenado en ciertas ocasiones por los defensores rivales, Dalisson es un claro proyecto de futuro en la entidad blanquiverde y tiene la capacidad de ser muy importante en Segunda División.

En la otra banda, algo más deslucido ha estado un Carracedo al que se le sigue apoderando el nerviosismo por querer firmar las buenas actuaciones de la temporada pasada. Aunque ha dado un 'plus' al ataque en ciertas ocasiones, todavía tiene mucho margen de mejora a pesar de generar tres goles en esta temporada.

Por último, poco se puede decir de una punta de ataque de la que se ha apoderado Adrián Fuentes. Su primera etapa en el fútbol profesional ha permitido que haya marcado cuatro tantos en las diez participaciones que ha tenido. Aunque se vio relegado al banquillo ante la gran figura de Guardiola, el trabajo en silencio del madrileño le ha abierto la puerta de la titularidad en los últimos cuatro encuentros.

Con una actuación muy completa con el doblete ante el Albacete, su físico y energía son la mayor pesadilla de las defensas rivales, pero todavía tiene que estar algo más acertado a la hora de ejecutar varias ocasiones y que podían haber extendido su casillero goleador de manera considerable.