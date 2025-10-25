Adrián Fuentes, dos goles y el delantero referencia del Córdoba CF

El Córdoba sigue extendiendo su buen momento. En un partido brillante de los blanquiverdes, en esta ocasión sí que fueron finalmente eficaces para castigar a un Albacete que pagó muy caro sus errores. Con este triunfo, la escuadra de Iván Ania logra su ... segunda victoria a domicilio gracias a un Adrián Fuentes que fue protagonista al anotar un doblete y ganar argumentos para ser la punta de lanza del ataque cordobesista.

Sobre su participación en el duelo de esta jornada, el ariete madrileño encontró un partido predilecto para destacar gracias a los numerosos errores de Jon García. Como pesadilla del zaguero manchego, Fuentes encontró su primer gol en el primer cuarto de hora gracias a un fallo de su compañero de baile a la hora de solventar un despeje de la defensa del Córdoba.

Estuvo inteligente el blanquiverde para posicionarse antes de la línea de fuera de juego y realizó una kilométrica carrera desde el medio del campo en la que no pudo hacer nada la defensa rival para frenar su veloz internada. Ya ante Raúl Lizoain y con la presión de los centrales, no se lo pensó y ajustó un balón inalcanzable al palo derecho del guardameta rival.

Una actuación brillante

Con el primer tanto en su bolsillo, Fuentes siguió muy activo dentro de la presión alta blanquiverde, e incluso forzó al Albacete a cometer varios errores a la hora de salir con el balón jugado durante toda la primera parte. Este mismo guion continuó en la segunda parte al seguir volcado en el área rival. Esto hizo que gozara de una nueva ocasión nada más finalizar el descanso, pero esta vez Lizoain estuvo seguro abajo ante el remate del blanquiverde dentro del área.

Noticia Relacionada Aprobados y suspensos en la brillante victoria del Córdoba ante el Albacete Daniel Aragón Fuentes destaca en la parcela ofensiva con su doblete en el triunfo a domicilio y Rubén Alves y Carlos Isaac son protagonistas en la línea defensiva

Sin embargo, su actuación estuvo algo empañada tras fallar una ocasión muy clara. Un veloz contraataque de Carlos Isaac se transformó en un pase certero al corazón del área pequeña donde se encontraba Fuentes totalmente solo, a pesar de esto, no supo rematar la faena y su intento se marchó muy desviado cuando solo tenía que empujar el balón a la portería. Con ganas de reivindicarse, el espada cordobesista pudo quitarse la espinita en una nueva conducción desde el centro del campo.

La línea defensiva del Albacete estaba muy adelantada en busca de un gol que les acercase en el partido, ante este hecho, Fuentes fue el más listo de la clase y comandó un veloz contragolpe para batir nuevamente a Lizoain. Sin una gota de energía, se marchó del Carlos Belmonte tras su gol por un Sergi Guardiola que sigue sin tener fortuna de cara a puerta, aunque volvió a gozar de una nueva clara ocasión para estrenar su casillero.

Golpe de autoridad

Esta situación en la punta del ataque no estaba para nada contemplada en un comienzo de temporada donde Sergi Guardiola se postuló como el ariete de referencia. Este hecho quedó reflejado durante los siete primeros partidos en los que fue titular, sin embargo, a pesar de tener grandes ocasiones para anotar, le faltaba cierta chispa a la hora de definir ante la portería rival. En este periodo de tiempo, Fuentes llamaba a la puerta de la titularidad al ser el único delantero en anotar cuando vio puerta frente a Las Palmas.

Noticia Relacionada Así está el Córdoba CF en la clasificación tras vencer a domicilio al Albacete Daniel Aragón Los blanquiverdes firmaron el mejor partido de la temporada y ascienden a la zona noble de la tabla de Segunda División

Tras sumar algo más de 120 minutos en los seis partidos que salió desde el banquillo. La oportunidad de salir desde el inicio frente al Zaragoza. Al igual que sus compañeros, firmó un partido algo escaso de peligro, pero suficiente para llevarse el encuentro. Iván Ania decidió darle continuidad ante la Cultural y no defraudó a su entrenador.

Fuentes aprovechó su poderío aéreo para firmar el tanto de la victoria y seguir en la senda del triunfo. En el siguiente encuentro frente al Almería salió señalado por desperdiciar grandes ocasiones, acontecimiento que no le afectó en demasía al lograr hoy su cuarto tanto en su cuarta titularidad y convertirse así en el pichichi blanquiverde.