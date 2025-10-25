Suscríbete a
ABC Premium

plantilla

Adrián Fuentes, dos goles y el delantero referencia del Córdoba CF

Su doblete ante el Albacete le permite ser el actual pichichi blanquiverde y disipa el debate en la punta del ataque para Ania

Un Córdoba CF eficaz vence con solvencia a domicilio al Albacete (1-3)

Adrián Fuentes celebra a cámara su primer tanto frente al Albacete
Adrián Fuentes celebra a cámara su primer tanto frente al Albacete lof

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba sigue extendiendo su buen momento. En un partido brillante de los blanquiverdes, en esta ocasión sí que fueron finalmente eficaces para castigar a un Albacete que pagó muy caro sus errores. Con este triunfo, la escuadra de Iván Ania logra su ... segunda victoria a domicilio gracias a un Adrián Fuentes que fue protagonista al anotar un doblete y ganar argumentos para ser la punta de lanza del ataque cordobesista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app