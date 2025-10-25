Emotiva y viral historia de un padre y un hijo del Córdoba siguiendo el duelo con el Albacete en el hospital: «Pronto verás a tus ídolos en El Arcángel»

Que el sentimiento del cordobesismo no es como el de otros muchos clubes se evidencia una y otra vez en la ciudad y más cuando juega el equipor blanquiverde. La última vez que se ha evidenciado es con la historia de un seguidor del equipo ... ribereño que se ha hecho viral en redes sociales con motivo de la visita de los de Iván Ania. Es la historia de Javier Montes y su hijo, el pequeño Hugo, que se encuentra hospitalizado desde el martes por un problema médico, del que afortunadamente el niño se encuentra mejor.

El padre quiso dejar constancia del cariño de ambos al Córdoba CF y al arrancar el choque ante el Albacete puso un emotivo mensaje en su perfil en 'X': «Aquí estamos, Hugo y yo, sin perdernos a nuestro Córdoba, no es donde nos gustaría pero pronto lo verá a sus ídolos desde su sitio en el Nuevo Arcángel». Lo acompañaba de una foto que daba un pellizco en el corazón: Hugo en la cama del Reina Sofía dando la mano a su padre y viendo ambos el partido en una 'tablet'.

El mensaje se ha viralizado y lleva 36.000 visitas a la hora de elaborar esta información. No en vano, Javier mostró tras el partido su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas: «Es una barbaridad la de mensajes de ánimo que me estáis dejando para Hugo. Agradeceros a cada uno de vosotros por sacarle una sonrisa al pequeño. ¡GRACIAS!».

Mensajes de apoyo de jugadores

Javier ha comentado, en declaraciones a ABC, que tenían incluso previsto haber ido a Albacete a ver el choque, porque su mujer es de esa provincia. Pero, justo, les llamaron para una intervención quirúrgica el miércoles de los uréteres del niño, de la que se encuentra ya bien. «Lo hemos visto juntos. Y el Córdoba ha hecho un partidazo», asegura mientras se oye al otro lado del teléfono a Hugo decir: «¡Síííí!».

«Fomeyem, Carracedo e Isma Ruiz son mis favoritos», dice Hugo, que es socio como su padre del Córdoba CF. «Me ha sorprendido la respuesta a nuestra historia de mucha gente que conozco y de otras personas que no. Ha habido también seguidores de otros equipos de la categoría que se han hecho eco de esta historia», comenta Javier. Este padre también ha querido agradecer los mensajes de apoyo que han mandado directamente a su hijo jugadores del Córdoba CF, como Carracedo o Isma Ruiz.