Emotiva y viral historia de un padre y un hijo del Córdoba siguiendo el duelo con el Albacete en el hospital: «Pronto verás a tus ídolos en El Arcángel»

Javier ha colgado en 'X' un mensaje contando que tendría que ver el partido con el pequeño Hugo en el Reina Sofía y ambos han recibido un aluvión de cariño

Un Córdoba CF eficaz vence con solvencia a domicilio al Albacete (1-3)

Aprobados y suspensos en la brillante victoria del Córdoba ante el Albacete

Hugo, con su padre, viendo hoy en el hospital el Albacete-Córdoba
Hugo, con su padre, viendo hoy en el hospital el Albacete-Córdoba foto:@Javimontes

Daniel Aragón

Córdoba

Que el sentimiento del cordobesismo no es como el de otros muchos clubes se evidencia una y otra vez en la ciudad y más cuando juega el equipor blanquiverde. La última vez que se ha evidenciado es con la historia de un seguidor del equipo ... ribereño que se ha hecho viral en redes sociales con motivo de la visita de los de Iván Ania. Es la historia de Javier Montes y su hijo, el pequeño Hugo, que se encuentra hospitalizado desde el martes por un problema médico, del que afortunadamente el niño se encuentra mejor.

