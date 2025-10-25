Suscríbete a
Aprobados y suspensos en la brillante victoria del Córdoba ante el Albacete

liga hypermotion 25-26

Fuentes destaca en la parcela ofensiva con su doblete en el triunfo a domicilio y Rubén Alves y Carlos Isaac son protagonistas en la línea defensiva

Un Córdoba CF eficaz vence con solvencia a domicilio al Albacete (1-3)

Requena e Isma Ruiz celebran junto a Fuentes su doblete ante el Albacete
Requena e Isma Ruiz celebran junto a Fuentes su doblete ante el Albacete lof

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba no levanta el pie del acelerador y suma su segunda victoria consecutiva a domicilio en un partido excelso de los pupilos de Iván Ania. Con este triunfo, los blanquiverdes no conocen la derrota en seis jornadas, lo que les ha permitido ... posicionarse en la zona alta de la clasificación.

