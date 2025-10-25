Aprobados y suspensos en la brillante victoria del Córdoba ante el Albacete

El Córdoba no levanta el pie del acelerador y suma su segunda victoria consecutiva a domicilio en un partido excelso de los pupilos de Iván Ania. Con este triunfo, los blanquiverdes no conocen la derrota en seis jornadas, lo que les ha permitido ... posicionarse en la zona alta de la clasificación.

En esta ocasión, el cuadro cordobesista estuvo muy acertado en ataque y supo encarrilar el encuentro en el primer cuarto de hora con los goles de Rubén Alves y Fuentes. Con un Albacete volcado, la línea defensiva estuvo superlativa para frenar el peligro y el centro del campo acertado para dar oxígeno al balón cuando más atosigado se encontraba el Córdoba.

Con la idea de amarrar el duelo, los blanquiverdes fueron pacientes y encontraron la oportunidad de cerrar el partido con un Adrián Fuentes referente que logró su doblete particular. La mala nota del partido se firmó al final del partido cuando no se pudo firmar la portería a cero con el gol del honor de Medina

Iker Álvarez (7). Sabor agridulce. El meta blanquiverde estuvo seguro ante el poco trabajo que tuvo y fue solvente en los balones sueltos, sin embargo, no pudo mantener su meta intacta por el latigazo de Morci.

Carlos Albarrán (6). Mejora. Le falta un poco de ritmo competitivo, pero no sufre a pesar de encontrarse a banda cambiada. Vilarrasa tendrá que trabajar para arrebatarle el sitio en el once

Carlos Isaac (8). Destacado. Firmó su mejor partido en ambas área y casi lograr asistir a Fuentes tras un veloz contraataque

Rubén Alves (8). Centinela. Además de adelantar a los suyos, fue una torre por arriba al negar el juego aéreo a su rival. Tambien estuvo brillante a la hora de replegar la defensa

Fomeyem (7). Solvente. Hasta su sustitución por unas molestias en su pierna izquierda, el camerunés sigue formando un férreo tándem con Rubén Alves.

Isma Ruiz (8). Pulmón. Mucho mejor respecto al partido frente al Almería y abarcó todo el campo a la hora de oxigenar con balón y anticiparse a los pases rivales.

Requena (7). Notable. Iván Ania ha encontrado en el granadino el complemento que tanto ansiaba en la medular. Buena aportación a la hora de movilizar a sus compañeros.

Carracedo (5). Intermitente. Suma una nueva asistencia, pero las malas decisiones se siguen apoderando de un Carracedo que sigue sin encontrar su mejor momento de forma.

Jacobo (6). Correcto. Esta vez tuvo que hacer el trabajo sucio como vínculo entre la defensa y el ataque, aunque le faltó un poco más de atrevimiento.

Dalisson (5). Algo desaparecido. Aunque destacó en el extremo izquierdo ante la Real Sociedad B, parece que no se acostumbra a esta demarcación ya que sigue sin encontrar esa claridad a la hora de desbordar y crear peligro.

Fuentes (8). Doblete. El ariete blanquiverde se disfrazó de 'killer' con dos grandes carreras desde el medio campo en las que hizo gala de su poderío físico y resistencia. Superó en todo momento a Jon García aunque se queda con la espinita de fallar la gran ocasión que le brindó Carlos Isaac.

Suplentes

Theo (6). Entrega. El francés brindó esfuerzo y piernas a la hora de defender la renta que ostentaba su equipo.

Alberto del Moral (5): Suficiente. Contuvo el medio del campo pero tampoco destacó a la hora generar juego.

Álex Martín (6). Refresco. Cumplió al suplir a un Fomeyem con molestias y parece que le gana la partida a Sintes como recambio en la zaga

Kevin Medina (4). Sobrepasado. Generó peligro, pero sufrió mucho en defensa y provocó la falta que se materializó en el único tanto rival

Guardiola (6). Ocasión. Salió muy enérgico a la presión y tuvo una gran ocasión para anotar su primer tanto de la temporada.