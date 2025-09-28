El Córdoba CF rescata un punto ante la Real Sociedad B en un partido que deja más dudas (1-1)

El Córdoba CF rescata un punto de su visita a Anoeta ante la Real Sociedad B tras firmar un encuentro para el olvido. Las buenas sensaciones del partido ante el Racing se disiparon rápidamente en una primera parte sin ideas y donde Sergi Guardiola anotó en su propia portería el primer tanto del encuentro. Ya en la segunda mitad, Iker Álvarez fue salvador al detener un penalti a Peru Rodríguez tras una infracción de Rubén Alves. Cuando todo se postulaba para la derrota, un estelar Dalisson logró anotar su primer tanto oficial como blanquiverde para evitar una desgracia para los suyos.

Para este encuentro, Iván Ania apostó de nuevo por Iker Álvarez que le ganó el pulso a Carlos Marín tras su actuación frente al Racing. Respecto a las novedades, Rubén Alves volvió al once inicial tras sus molestias musculares en el debut liguero ante el Sporting. Dentro de la medular, Jan Salas acompañó a Isma Ruiz en su primera titularidad y Pedro Ortiz para conformar un trivote en el medio del campo. Ya en ataque, el trío ofensivo Medina-Guardiola-Carracedo repitió ante los donostiarras.

Con este precedente, el encuentro arrancó con un ritmo pausado donde ningún conjunto logró generar un peligro notable, pero el partido se jugaba más la mitad de campo del Córdoba. Los primeros diez minutos tuvieron esta dinámica donde el Córdoba empezó a crecerse pero que veía como Sergi Guardiola fue amonestado con la primera amarilla.

Sin embargo, el filial donostiarra empezó a encontrar los huecos dentro de la presión alta califal y retomó la batuta del encuentro. Además, Kevin Medina obtuvo la segunda cartulina del encuentro tras una entrada peligrosa pasado el primer cuarto de hora. Rubén Alves y Fomeyem empezaron a tener más trabajo ante el dominio local.

Dominio local

Ante este asedio, una salida en falso de Iker Álvarez tras un saque de esquina casi provoca el primer tanto del partido para la Real Sociedad B. Aunque Carrera logró anotar, el delantero vasco se encontraba adelantado, por lo que el tanto era invalidado por fuera de juego. Asimismo, esta misma jugada de peligro a balón parado se repitió pasada la media hora.

Parece que no aprendió la escuadra califal de este error cuando por esta vía encajaron el primer gol. En un saque de esquina muy cerrado, los cordobesistas fueron incapaces de despejar el peligro y Sergi Guardiola introdujo el balón en su propia portería tras reaccionar muy tarde (1-0, min. 32). Precisamente, el manacorense casi se pudo redimir en la siguiente jugada al servir un balón a Pedro Ortiz dentro del área, pero se lo pensó demasiado el mallorquín ante un Fraga ya vencido y su remate se fue rechazado a córner.

Antes de llegar al tiempo de añadido, Iker Álvarez repelió una falta venenosa de Mikel Rodríguez desde un flanco izquierdo que estaba siendo muy explotado por el conjunto txuri urdin. El centro del campo blanquiverde estaba siendo muy impreciso y falto de ideas, por lo que con esta mala dinámica se llegó al descanso con una Real Sociedad B muy cómoda.

Triple cambio al comienzo del descanso

Con la necesidad de cambiar de imagen en la segunda mitad, Iván Ania no dudó y movió el árbol del Córdoba. Entraron Dalisson, Requena y Theo Zidane por Pedro Ortiz, Jan Salas y Kevin Medina, jugadores que no estuvieron finos en los primeros cuarenta y cinco minutos. Precisamente, Dalisson en la primera jugada intentó poner en peligro en el área con un remate algo manso, el primero entre los tres palos del partido.

Aunque parecía que la situación estaba cambiando, los peores presagios se cumplieron para los blanquiverdes. En un nuevo error a la hora de cubrir las espaldas, provocó que Rubén Alves cometiera un penalti a la hora de frenar la internada del delantero local. Sin embargo, un estelar Iker Álvarez apagó el fuego deteniendo la pena máxima a Peru Rodríguez y Gorka Carrera mandó a las nubes el rechace.

Esta acción, sin embargo, no encendió a los pupilos de Iván Ania que seguían siendo incapaces de llegar al área contraria. Dalisson estaba siendo el mejor de los suyos desde la banda izquierda, sirviendo esta vez un balón a Theo Zidane que se coló entra la zaga txuri-urdin, pero salió bien Fraga para tapar el peligro.

Mejores minutos

Ya cuando el reloj marcaba el 63, Guardiola le daba paso a Fuentes para intentar mejorar de cara a puerta en otra jornada en la que no pudo estrenarse como goleador.

La posesión era de los cordobesistas y tras un periodo de tiempo sin acción, el Córdoba logró la igualada cuando restaba un cuarto de hora. Isma Ruiz llegó desde la segunda línea al área rival y le sirvió un balón exquisito entre líneas a Dalisson que fusiló desde el flanco izquierdo a Fraga (1-1, min. 76).

Lejos de bajar los brazos, la Real Sociedad B mantuvo la compostura y retuvo al conjunto califal en el medio del campo. Fuentes le añadió picante al encuentro cuando se plantaba solo ante el meta donostiarra, pero su internada se encontraba en fuera de juego cuando restaban diez minutos. Poco fútbol más hubo en Anoeta en un final donde Carlos Isaac casi logra el tanto de la remontada. El lateral empaló desde fuera del área un balón perdido que se fue lamiendo el palo izquierdo para que después sonara el pitido final.

FICHA TÉCNICA Real Sociedad B - Córdoba CF Real Sociedad B: Fraga, Balda, P. Rodríguez, M. Rodríguez (Mariezkurrena, min. 73), Orobengoa, Carbonell, Astiazaran (Ochieng, min. 73), Carrera (Marchal. min. 87), Dadie (Garro, min. 64), Agote y Eceizabarrena (Gorosabel, min. 64) Córdoba CF: Iker Álvarez, Vilarrasa, Pedro Ortiz (Theo Zidane, min. 46), Isma Ruiz, Jan Salas (Requena, min. 46, Fomeyem, Sergi Guardiola (Fuentes, min. 63), Rubén Alves, Carlos Isaac, Carracedo (Diego Bri, min. 87) y Kevin Medina (Dalisson, min. 46) Gol: 1-0, min. 32: p.p. 1-1, min. 76: Dalisson Árbitro: Luis Bestard (Comité balear): Amonestó a los locales Dadie, Gorosabel, Agote y Míkel Rodríguez; y a los visitantes Guardiola, Theo Zidane, Kevin Medina, Rubén Alves y Carracedo Incidencia: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Hypermotion 25-26 disputado en Anoeta