uno por uno
Aprobados y suspensos en el Córdoba CF tras el empate frente a la Real Sociedad B
liga hypermotion 25-26
Los pupilos de Iván Ania siguen sin funcionar a domicilio en un partido donde Dalisson rescató un punto en la segunda mitad
El Córdoba CF sigue sin carburar a domicilio. El buen papel ofrecido en El Arcángel frente al Racing en se pudo ver en Anoeta con un conjunto blanquiverde más desarbolado y poco efectivo a la hora de generar juego. Ante esta situación, la Real Sociedad B logró el premio a su insistencia en la primera mitad tras un córner que introdujo Sergi Guardiola en su propia portería y que sigue sin anotar su primer gol.
En una segunda parte donde la figura más destacada estaba siendo Iker Álvarez, dentro del triple cambio que realizó Iván Ania tras el descanso únicamente Dalisson le dio el desparpajo necesario al ataque califal. Precisamente, anotó su primer gol oficial como blanquiverde cuando restaban algo más de diez minutos para alivio blanquiverde.
Iker Álvarez (7). Salvador. Tapó un penalti y frenó el poco peligro que materializó el rival
Ignasi Vilarrasa (4). Nuevo bajón lateral tras firmar un gran partido ante el Racing
Fomeyem (5). Correcto. Frenó durante la primera parte las internadas de la Real Sociedad B y se postula como fijo en la zaga
Rubén Alves (4). Aunque estuvo solvente en ciertos momentos, un error a la hora de cubrir sus espaldas empaño su partido al provocar el penalti
Carlos Isaac (2). Superado. Sufrió demasiado a la hora de frenar a Mikel Rodríguez y Agote
Isma Ruiz (5). Mala primera mitad pero sostuvo a los suyos en tareas defensivas. Dio la asistencia a Dalisson
Pedro Ortiz (3). Sigue sin recuperar el ritmo tras la lesión sufrida en Castellón
Jan Salas (2). Desaparecido. No influyó en el juego blanquiverde y se marchó sustituido al descanso
Kevin Medina (3). Revolucionado. Firmó su peor partido como blanquiverde
Carracedo (3). Mal partido en donde fue poco influyente
Sergi Guardiola (2). Sigue sin estrenarse como goleador en un partido donde marcó en propia puerta
Suplentes
Theo Zidane (4). Lo intentó, pero no tuvo acierto
Dalisson (7). Revolucionario. Fue el artífice del empate y generó un gran impacto
Requena (3). Sigue sin dar argumentos para ser titular
Adri Fuentes (4). Mejoró las prestaciones de Guardiola
Diego Bri (-). Sin tiempo
