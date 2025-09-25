El Córdoba CF, el tercer equipo que menos minutos pasa ganando

El arranque liguero del Córdoba CF ha dejado a los aficionados blanquiverdes con un sabor amargo. Los de Iván Ania se encuentran en descenso, anecdótico eso sí, habiendo conseguido 5 puntos de 18 posibles. Pese a ello, el empate in extremis ante el Racing deja una gran sensación entre el respetable de El Arcángel.

En este inicio de competición, el equipo califal se ha tenido que enfrentar con varios conjuntos diseñados para pelear por el ascenso. Señal de esto es que cuatro clubes de las primeras seis jornadas ocupan los puestos que dan acceso a los play off de promoción a Primera División: Racing, Valladolid, Andorra y Las Palmas.

Los blanquiverdes han tenido pocas opciones de ponerse por delante en el marcador. En el inicio de campaña, solo han estado venciendo en 48 minutos de los 540 que se han disputado. Estos se han repartido en tres duelos diferentes: ante el Sporting en la primera jornada, frente al Castellón y en Andorra. Los de Iván Ania solo pudieron hacerse con los tres puntos en la jornada ante el conjunto orellut, en el que tuvieron que remontar en la segunda mitad.

En el ámbito de las derrotas, el Córdoba ha estado 218 minutos perdiendo, es decir, un 40% del tiempo que se han jugado. Estos se reparten entre cinco de las seis jornadas que se han disputado. Solo ante el Valladolid, los blanquiverdes no se vieron por debajo en el marcador, en un partido que terminó en empate a cero.

Según el listado publicado por @StatsSegunda, en lo alto del ranking de equipos que más minutos han estado ganando, se encuentran Las Palmas y el Racing. Ambos se han visto por delante en 231 minutos, es decir un 42,8% del tiempo que han jugado. Los dos conjuntos se encuentran en los puestos de promoción, aunque los cántabros han conseguido dos puntos más que los canarios.

Por detrás de los blanquiverdes se encuentran los dos colistas de la clasificación (Granada y Zaragoza). El conjunto andaluz solo ha estado por delante en el marcador seis minutos, mientras que el aragonés ha hecho lo propio en dos. Son los dos únicos equipos que no han podido vencer en la temporada.

La eficiencia goleadora sigue siendo un tema pendiente en la agenda del Córdoba, algo que ha evitado que los blanquiverdes hayan estado por delante en más ocasiones. Esta semana, se verán las caras ante la Real Sociedad B, que cuenta con los mismos puntos que los de Ania, por lo que será un partido vita para retomar el vuelo.