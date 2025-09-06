El Arcángel estrena su 'show de luces' en la previa del Córdoba CF - Castellón

La afición de El Arcángel presente en el Córdoba CF - Castellón

El Córdoba sigue dando pasos en su profesionalización esta temporada con nuevas reformas en su estadio que pretenden mejorar la experiencia de los más de 17.000 abonados que este año han querido abonarse para ver en primer persona los duelos blanquiverdes en El Arcángel.

En la previa del partido ante el Castellón, el club puso en marcha una primera prueba de lo que será un habitual espectáculo de luces minutos antes de cada partido. Por el momento, según pudo saber ABC, el 'show' que se mostró el pasado viernes fue una primera versión. Se pretende dar mucho más dinamismo a las luces y sincronizarlas con la música.

Tras unos meses caóticos con la nueva iluminación en El Arcángel (en julio el estadio sufrió un sabotaje eléctrico que condicionó el partido ante el Betis), el Córdoba hace una gran inversión en iluminación y ofrece un espectáculo de iluminación, propio de los grandes estadios del país. La iniciativa fue bien recibida por los más de 16.000 espectadores este viernes.

La nueva iluminación solo es una de las múltiples reformas que El Arcángel quiere estrenar esta temporada. Tras el escudo retroiluminado que preside la fachada exterior, los banquillos y el sistema de riego; el club renovará los marcadores de Tribuna y Preferencia. Además, instalará dos nuevos videomarcadores en Fondo Sur y Norte.

En el partido ante el Castellón también se pudo ver las primeras instalaciones de los soportes para el anillo LED que se instalará en Preferencia. El Córdoba quiere dar al estadio un aspecto más profesional pese a que Monterrubio señalase que El Arcángel es «viejo y obsoleto».