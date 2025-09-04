Las peñas del Córdoba CF convocan una pañolada contra las decisiones del VAR en el partido ante el Castellón

Tras las últimas polémicas decisiones arbitrales que han perjudicado al Córdoba CF, han sido varias las personalidades que se han postulado en contra de la aplicación del VAR. La Federación de Peñas del club también lo hizo tras el partido y el pasado miércoles comunicaron una convocatoria de protesta para el encuentro del próximo viernes ante el Castellón.

La entidad animó a todo el cordobesismo a realizar una «gran pañolada» justo en el pitido inicial del partido. Quiere que «las gradas del reino se tiñan de blanco, ya sea con pañuelos, bufandas o banderas como símbolos de protesta y unión».

La Federación de Peñas siente que, pese a haberse disputado tan solo tres jornadas ligueras, «las decisiones arbitrales y el mal uso del VAR han perjudicado gravemente a nuestro equipo, pudiendo haber sumado más puntos». Esta queja se pretende realizar de manera «unida y pacífica» para mostrar el «total y completo desacuerdo».

El comunicado de la entidad finaliza aclarando que «no pedimos que nos den, solo que no nos quiten». Con un contundente mensaje de alianza en el que «dejemos claro que con el Córdoba CF no se juega. Juntos somos más fuertes».

Esta protesta es seguida de las declaraciones del mismo miércoles de Antonio Fernández Monterrubio, CEO del club. Durante la rueda de prensa de balance del mercado de fichajes, el dirigente fue muy duro con la aplicación del videoarbitraje: «Es un auténtico despropósito. Solo hay que oír los audios para darse cuenta de ello».

Asimismo, Monterrubio desveló una conversación privada con el presidente del CTA. El club también presentó una «queja por escrito» en la que exigen «igualdad de criterios, de aplicación y de trato de clubes. Algo que entendemos que en estas jornadas no se han hecho».