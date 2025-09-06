Así está el Córdoba CF en la clasificación tras ganar al Castellón

El Córdoba CF jugó este viernes en el estadio El Arcángel la cuarta jornada de la Liga Hypermotion ante el Castellón. Lo hizo con una victoria (la primera del curso) en un partido con dos caras totalmente opuestas en cada mitad. El equipo retomará la competición el próximo 14 de septiembre con un desplazamiento largo hasta Andorra.

El Córdoba CF se sitúa en los puestos medios de la tabla clasificatoria tras el cuarto partido de liga. Aun quedan por jugarse los partidos de toda la jornada para comprobar dónde queda finalmente en la clasificación el equipo que dirige Iván Ania.

Por el momento, la clasificación está liderada por el Racing de Santander, que sigue invicto con tres victorias. Le sigue el Sporting de Gijón en las mismas condiciones que el líder. En play off de ascenso están Valladolid, Almería, Burgos y Eibar. El Córdoba suma 4 puntos (15º) con toda la jornada por jugar.

Aquí puedes consultar todos los resultados de la Liga Hypermotion, en la que compite este año Córdoba CF. La tabla estará cada vez más apretada con los equipos luchando por sus objetivos en una categoría muy igualada, así está la clasificación de la Liga Hypermotion con el Córdoba CF.