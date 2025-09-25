Cabalcor y su concurso morfológico Córdoba: «El mundo del caballo está cada vez más profesionalizado»

Más de 90 ejemplares de caballos de 55 ganaderías nacionales e internacionales se dan cita este fin de semana en el trigésimo Concurso Internacional Morfológico 'Ciudad de Córdoba' que organiza Cabalcor. Una cita en la que se da a conocer el mundo ecuestre en el que «cada vez es más complicado competir», según los propios criadores. Algunos conversan con ABC sobre los entresijos del concurso y del sector del caballo.

Entre las ganaderías internacionales destaca la Yeguada Morerías de México, que además está galardonada como la mejor ganadería criadora del mundo. Su director técnico, Javier Bayo asegura que los dueños «son amantes del caballo y personas muy competitivas, tanto a nivel nacional como internacional». Además, «apuestan por la raza, por su bienestar, les gusta competir en España, en México lógicamente y en Estados Unidos».

Tras muchos años en el sector, Javier confiesa que «desde hace un tiempo estoy viendo que todo es más profesional, tanto alimentación, jinetes o presentadores. La cultura del deporte avanza y esta ganadería apuesta por el futuro del caballo». Sin embargo, a la hora de hablar del coste, el representante asegura que «esto es muy subjetivo porque todo depende de cuánto quiera el vendedor y hasta cuanto está dispuesto el que compra».

Como añade el presidente de la Asociación Provincial de Criadores de Caballos Pura Raza Española, Javier Lovera, la inversión que se necesita para un concurso así «es grande y requiere un esfuerzo importante por parte de los ganaderos porque cada vez está todo más competido». A su modo de ver, «esto es equivalente al fútbol: hay dos o tres equipos por encima del resto con que realizan una mayor inversión en cuidados para obtener mejores resultados por supuesto».

Tal y como explica, un 25% de la nota que obtienen los caballos en el concurso morfológico se basa en la funcionalidad del mismo. Excepto para los que tengan menos de cuatro años. Esto significa que entra en juego también esa competición deportiva que no solo es morfológica y eso se consigue a base de «una mejor preparación».

En el concurso morfológico se evalúan las distintas regiones del caballo como la cara, el cuello, la grupa o la montura. Todas se puntúan en conjunto para obtener así el ejemplar con os baremos más altos. Enrique comenta que «para optar a premios como ganadería es necesario presentar al menos seis ejemplares». Una distinción destinada para las fincas más fuertes económicamente pues «es el presupuesto lo que condiciona todo».

Para Javier, una buena ganadería se diferencia de otra en el presupuesto pues «puedes conseguir mejores veterinarios, cuidadores, una magnífica alimentación y todo eso al final se tiene que ver reflejado en los resultados. Ante eso hay muchos que no pueden competir, pero no deja de ser este un sector bastante competido y más profesionalizado a día de hoy».

Por su parte, Feliciano Reyes ha tenido una visión amplia del mundo del caballo pues ha sido ganadero, veterinario e incluso presentador. Aún así, coincide con el resto de expertos en que «la dificultad de los concursos es grande de carácter económico porque se compite ya con mejores animales y profesionales». Para él, «esto tiene un valor de costo considerable ya solo en seguros y transportes».

En el concurso participan ejemplares que pueden llegar a valer «millones de euros» y otros que «ronden los 30.000 euros», según el experto. A día de hoy, una diferencia de un par de puntos en las valoraciones puede determinar que una ganadería participe en competiciones europeas por lo que «todo se ha profesionalizado» y eso hace que «se encarezca aún más» participar en este tipo de citas con más prestigio.

«Hay caballos que pueden valer millones de euros y otros que ronden los 35.000; hay mucha competencia en los concursos»

El experto veterano añade también que «tener un caballo en concurso de este nivel es una publicidad grande para el ganadero, que se dedica a ello y también para la ciudad en la que se desarrolla y todos los negocios que puedan traer gente que seguro les viene bien económicamente».

Todos destacan el marco «incomparable» que es Córdoba y sus Caballerizas Reales a la hora de acoger esta cita que ya se consagra como el segundo concurso morfológico más importante del mundo, tan solo por detrás del prestigioso SICAB de Sevilla. En este sentido, Javier Lovera destaca que «esta ciudad gusta mucho para los amantes del caballo» aunque reconoce que las ganaderías lo tienen «cada vez más difícil» para poder destacar en concursos de talla nacional e internacional.

