Festival Flora Córdoba 2025: fechas, participantes y todas las novedades

Otoño se avecina y con la estación de las hojas llegará el Festival Internacional de las Flores, Flora 2025, una cita imperdible en el calendario cultural de la capital cordobesa, que este año se celebrará del 13 al 23 de octubre de 2025. Bajo el lema 'Futuro', el certamen mantiene su vocación de unir arte y naturaleza en algunos de los patios más emblemáticos de la ciudad.

Espacios y artista participantes

En esta edición, cinco sedes institucionales acogerán instalaciones florales de gran formato creadas específicamente para cada lugar. Cuatro de los patios ya son habituales en el recorrido de Flora. A ellos se suma este año el Museo Arqueológico de Córdoba, que regresa como sede con su patio II.

Patios y artistas Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral → Michael Putnam (EE. UU.).

Palacio de Viana → Wagner Kreusch (Brasil).

Palacio de la Merced → Gabriela Salazar, 'La Musa de las Flores' (México).

Palacio de Orive → Ikefrana (España), ganador de la convocatoria Patio Talento.

Museo Arqueológico (Patio II) → Paula Anta (España).

Con esta selección, Flora refuerza su carácter internacional al tiempo que integra la creación local. Para esta octava edición, la aportación municipal de los últimos años se mantiene: 400.000 euros.

Actividades paralelas

A la espera de la programación completa, que se presentará oficialmente el 24 de septiembre, el festival ya ha avanzado tres propuestas paralelas al certamen con protagonismo cordobés:

'AGRO' (13 de octubre, Caballerizas Reales): espectáculo de danza contemporánea a cargo de la compañía La Normal, dirigida por Antonio Ruz, con música electrónica y vestuario original.

'Enflorecida' (18 de octubre, Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco): concierto escénico de Isabel Do Diego, inspirado en el concepto de «enflorecerse» y en el lema del festival.

'Intervalo de confianza' (22 de octubre, Patio Blanco de la Diputación de Córdoba): sesión de cine expandido con música en directo a cargo de Juan (Juan López López), centrada en el paisaje cordobés y su relación con problemáticas globales como la desertización.

Acceso y reservas

Todas las actividades de Flroa serán de acceso libre hasta completar aforo, aunque requieren reserva previa a través de la página web oficial del festival.

