El Concurso Morfológico de Cabalcor reúne a más de 90 caballos y 55 ganaderías llegadas de Europa y América

El Concurso Morfológico de la Feria del Caballo de Córdoba, Cabalcor, llega a su edición número 30, con la participación de más de 90 ejemplares de pura raza española pertenecientes a 55 ganaderías procedentes, además de España, de países como Méjico, Estados Unidos, Ecuador, Francia o Bélgica. Se desarrollará desde este jueves y hasta el sábado.

Aunque asociado desde hace mucho tiempo indisolublemente a Cabalcor, que cumple 23 ediciones, lo cierto es que el concurso fue el germen de la actual feria, que desarrolla sus diversas pruebas a lo largo de varias semanas entre septiembre y octubre. «Por la parte nacional, tenemos yeguadas que han sido premiadas en el campeonato del mundo del Salón Internacional del Caballo en Sevilla, como Torreluna, con la yegua Enamorada, Zavi, con la yegua Nefelivata Zavi o Batán, con la actual subcampeona del mundo, que es la yegua Primavera Bat II», ha declarado el presidente de la Asociación Provincial de Criadores de Caballos Pura Raza Española, Enrique Lovera.

En cuanto a la presencia internacional, por parte de Méjico, como ha señalado Lovera, se presentan las ganaderías La Morería, Yeguada Batán, La Torre, Zavi, Villagely; por parte de Estados Unidos acudirán Don Miguel Núñez, Rancho Marengo, Romero Trujillo; de Ecuador viene Gonzalo Chiriboga; de Francia está Le Gan Eden; y de Bélgica, la yeguada Aqualia. Hay, además, siete ganaderías cordobesas: Torrehermosa, Chirri, El Peñón, Manuel Rodríguez Mesa, Alborán, Lovera y Antonio Cuenca.

El proceso que se sigue para juzgar a los caballos consiste en la evaluación de diversas partes de su cuerpo, al que se divide en doce secciones, además de comprobar cómo se desenvuelven al paso, trote y galope, sin jinete. Los machos a partir de los cuatro años añaden otro punto más, consistente en la funcionalidad del caballo ya montado por un jinete o amazona. Todo ello se tiene que adaptar a los cánones específicos del caballo de pura raza española.

Por su parte, el presidente de la asociación Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, ha recordado que la evolución del concurso morfológico a través de los años lo han convertido en el más importante de los clasificatorios para el Salón Internacional de Sevilla (Sicab). «Hoy día, Cabalcor es una marca de éxito en nuestro país, e incluso a nivel internacional, pues ha ido creciendo en cantidad, calicad y extensión, en suma, en todos los parámetros», ha añadido.

Presencia del ministro de Agricultura

El responsable de Córdoba Ecuestre ha precisado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, estará presente en el acto institucional central de Cabalcor, que tendrá lugar el viernes a las 11.30 horas en la cuadra principal. A su vez, y tal y como viene sucediendo desde las dos ediciones anteriores, se hará coincidir la entrega de premios, el viernes a las 21.00 horas, con el comienzo del espectáculo 'Pasión y duende del caballo' andaluz, con el objetivo de llenar las gradas de Caballerizas.

Blanco ha recordado que los tres días del concurso morfológico tienen entrada libre «porque queremos promocionar el caballo tanto entre los cordobeses como entre los numerosos visitantes que visitan la ciudad estas fechas».