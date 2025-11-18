CECO y el Ayuntamiento de Córdoba llevan la Base Logística a Asturias para captar empresas

CECO y el Ayuntamiento de Córdoba acercarán este miércoles al empresariado asturiano el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que se pondrá en marcha en nuestra urbe en el arranque de 2029.

La patronal ha informado este lunes, en un comunicado, ... de que la cita se desarrollará en Oviedo. La jornada, que prolonga otras similares en otros puntos del país a la búsqueda de la captación de empresas que desembarquen aquí, llevará el título: 'El proyecto tecnológico de la Base: Una alianza para la innovación, la logística y la industria'.

El encuentro está dirigido a negocios de distintos sectores de actividad para «buscar sinergias y colaboraciones» en torno al proyecto del complejo militar, llamado a revolucionar la economía de Córdoba y la forma de trabajar la logística en el Ejército de Tierra». Presencia de los empresarios asturianos La jornada contará con la participación de los presidentes de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y CECO, María Calvo y Antonio Díaz; los primeros tenientes de alcalde de los Ayuntamientos de Oviedo y Córdoba, Mario Arias y Blanca Torrent; el jefe de la Oficina del Proyecto de la BLET, el general Enrique Ruiz Alonso; el subdirector general de Proyectos y Obras del Ministerio de Defensa, el coronel Joaquín Loste; el delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Agustín López; y la vicerrectora de Innovación y Transferencia de la UCO, Lourdes Arce. El foro terminará con una visita a las instalaciones de la empresa Santa Barbara Sistemas, gigante del sector de la defensa, en Trubia. Esta cita prolonga otras similares con las que la patronal y el gobierno municipal han divulgado entre el empresariado nacional la Base Logística en distintas ciudades, buscando la captación de inversores: Bilbao, Zaragoza, Madrid, Algeciras, Málaga o Sevilla.

