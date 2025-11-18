Suscríbete a
ABC Premium

economía

CECO y el Ayuntamiento de Córdoba llevan la Base Logística a Asturias para captar empresas

La cita, que prolonga otras celebradas en grandes ciudades de España, tendrá lugar este miércoles en Oviedo

La Junta de Andalucía cierra una oferta de FP ligada a la Base Logística de Córdoba con 31 ciclos y 2.100 plazas para opositar

Los empresarios de Córdoba reclaman como «fundamental» el «ramal central ferroviario» como impulso paralelo a la Base Logística

Foro de CECO en Málaga para la divulgación entre el empresariado del proyecto de la Base Logística
Foro de CECO en Málaga para la divulgación entre el empresariado del proyecto de la Base Logística v. merino
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

CECO y el Ayuntamiento de Córdoba acercarán este miércoles al empresariado asturiano el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que se pondrá en marcha en nuestra urbe en el arranque de 2029.

La patronal ha informado este lunes, en un comunicado, ... de que la cita se desarrollará en Oviedo. La jornada, que prolonga otras similares en otros puntos del país a la búsqueda de la captación de empresas que desembarquen aquí, llevará el título: 'El proyecto tecnológico de la Base: Una alianza para la innovación, la logística y la industria'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app