Carcabuey volverá a vibrar este sábado con el Toro de Cuerda, que cumple 400 años

Carcabuey se dispone a volver a vibrar con el Toro de Cuerda este sábado y el 6 de septiembre. La cita con la suelta de reses bravas por las calles de la localidad se presentó ayer en la Diputación. El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, mostró el respaldo de la Diputación a «este evento popular taurino y tradicional que este año celebra el cuarto centenario de la primera documentación que constata la presencia del toro de San Marcos en Carcabuey».

«Esta celebración tiene dos sueltas, una con ocasión de la Fiesta de la Aurora, el 23 de agosto, y la otra con motivo de la celebración de la Virgen del Castillo, el 6 de septiembre», explicó. Subrayó que «para la Diputación es una obligación legal la promoción de la actividad taurina en la provincia de Córdoba, por eso apoyamos el Toro de Cuerda de Carcabuey, porque la tauromaquia es patrimonio cultural de los españoles y las administraciones tenemos la obligación de promocionar estas actividades».

Noticia Relacionada Carcabuey salda con un gran éxito el 400 aniversario del Toro de Cuerda M. Osuna El municipio se ha llenado de actividades en los últimos días para celebrar un cumpleaños histórico

Por último, recordó que «la Diputación ha colaborado con esta actividad mediante la firma de varios convenios y también apoyando el 400 aniversario del Toro de Cuerda a través del Patronato Provincial de Turismo». En esta línea, reiteró, «vamos a seguir impulsando este tipo de actividades que tienen que ver con la ganadería, el sector primario, el mundo rural y el mantenimiento de las tradiciones».

El alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, señaló como aspectos fundamentales de la fiesta la seguridad del recorrido, que es «lo más importante para nosotros, por eso contamos con un vallado renovado que además refuerza la seguridad de la fuente del Pilar», la participación ciudadana y el impacto económico y turístico de esta fiesta.

En este sentido, el regidor destacó que «viene gente de muchas partes, de la comarca y de toda la provincia teniendo un impacto en los negocios de Carcabuey, que se benefician de lo que genera el evento».

Por su parte, el presidente de la Asociación Toro de Cuerda de Carcabuey, Curro Luque, explicó que, en la misma jornada de ayer, ya se celebraron varias actividades infantiles. Las sueltas del toro serán los días 23 de agosto y 6 de septiembre en horario de mañana y tarde. En cada festejo se sueltan cuatro reses, dos por la mañana y dos por la tarde, en un recorrido circular de un kilómetro por el centro de la localidad.

Más temas:

Seguridad

Carcabuey

Toro