Suscríbete a
ABC Premium

defensa

La Base de Cerro Muriano acoge la solemne parada militar por su patrona, la Inmaculada Concepción

El coronel Navarro destaca el compromiso de servicio a España durante ante más de mil personas en la BRI X

La Muestra de dulces conventuales de la hermandad del Calvario alcanza su vigésima edición en Córdoba

Besamanos a la Virgen y cultos, en la agenda de las cofradías por la Inmaculada en Córdoba

Imagen de la parada militar celebrada este lunes en la Base de Cerro Muriano en Córdoba
Imagen de la parada militar celebrada este lunes en la Base de Cerro Muriano en Córdoba abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Como cada 8 de diciembre las unidades de Infantería de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, han conmemorado el día de su patrona, la Inmaculada Concepción, con una parada militar en la Base de Cerro Muriano (Córdoba). El acto castrense ha sido presidido por ... el coronel jefe del Regimiento de Infantería 'La Reina' 2, Manuel Navarro, y ha contado con la presencia de más de un millar de personas entre familiares e invitados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app