Besamanos a la Virgen y cultos, en la agenda de las cofradías por la Inmaculada en Córdoba

El azul, el blanco y la solemnidad se apoderan de las iglesias para festejar la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Las cofradías tienen un intenso calendario en torno a esta fecha y sus vísperas, con besamanos, cultos y rezos del rosario.

La inmensa ... mayoría de las dolorosas en los templos van vestidas con estos colores. La Reina de los Mártires luce esos colores en alusión al dogma de la Inmaculada en San Hipólito, y la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos en San Pablo también como signo de espera en el tiempo de Adviento, por citar algunas de ellas.

El altar dispuesto con María Santísima de la Trinidad, de la hermandad de la Santa Faz, en su parroquia tiene de estreno una bambalina en brocado blanco para la cúpula, junto con las dos lámparas de araña que sostienen los ángeles del presbiterio con vistas al triduo que comienza este jueves.

La Virgen de la Trinidad, en su altar de cultos H. Santa Faz

María Santísima de la Esperanza irá el lunes por las calles en el rezo del rosario de la aurora hacia la basílica de San Pedro, dentro del Año Jubilar de los Santos Mártires de Córdoba por el 450 aniversario del hallazgo de las reliquias. Para su besamanos, como es tradicional, habrá que esperar al 18 de diciembre.

Rosario Calles por las que irá la Esperanza el lunes 8 de diciembre Ida: 8.20 horas. Salida de San Andrés, plaza de San Andrés, Fernán Pérez de Oliva, Gutiérrez de los Ríos, plaza de la Almagra, Escultor Juan de Mesa y plaza de San Pedro (9.15 horas).

Misa en la basílica de San Pedro.

Vuelta: Salida de San Pedro, plaza de San Pedro, La Palma, plaza de Regina, Regina, Gutiérrez de los Ríos, Fernán Pérez de Oliva, plaza de San Andrés y parroquia de San Andrés (11.20 horas).

En besamanos permanecerán el día 8 la Virgen del Dulce Nombre, en la parroquia de San José y Espíritu Santo; Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, del Caído (desde el sábado por la tarde), en San Cayetano; y la Virgen de la Palma, en San Lorenzo.

La cofradía de las Penas también honra a su titular, María Santísima de la Concepción con el triduo en la parroquia de Santiago a partir del viernes y el besamanos del lunes.

El Santo Sepulcro dedica a partir del viernes el triduo a la Inmaculada Concepción, con la fiesta de regla en la Compañía el lunes.

La hermandad del Císter dedica el triduo a Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios Dolorosos a partir del viernes, con predicación de José Luis Moreno, vicario parroquial de San Andrés Apóstol y capellán del colegio Jesús Nazareno.

El lunes 8 de diciembre celebrará la función solemne y el 49 aniversario fundacional de la cofradía, con acompañamiento musical de Rafael y Eduardo Walls Dantas. Esa jornada en horario de misa permanecerá expuesta la Virgen en besamanos.

Fuensanta

También el templo que custodia a la Patrona de Córdoba está de celebración: el santuario da realce a la solemnidad abriendo el camarín de Nuestra Señora de la Fuensanta a partir de las diez de la mañana hasta las 12.30 horas, y de 13.00 horas hasta las 14.00 horas.

Por la tarde, de 18.00 horas a 19.30 horas, y a las siete de la tarde será el rezo del rosario, según informa la parroquia.

Noticia Relacionada El encuentro navideño en la Fuensanta será a beneficio de la planta de oncología infantil de Reina Sofía Julia García Higueras La parroquia, junto con su Cáritas y la prohermandad de la Bondad promueven la cita

La hermandad de la Purísima Concepción de Linares vivirá el lunes por la mañana el tercer día de triudo en el santuario, en una misa que oficiará su consiliario, Manuel Pérez Moya.

La hermandad de la Cabeza celebrará el lunes la misa en honor de su titular en la iglesia de San Francisco con motivo del 36 aniversario de su refundación, a partir de las doce de la mañana.

Alegría

La hermandad del Resucitado el lunes 8 de diciembre tendrá expuesta en besamanos a María Santísima de la Alegría en la parroquia de Santa Marina.

A las 13.30 horas, después de la función principal, la cofradía dará a conocer el cartel del 75 aniversario de la bendición de María Santísima Reina de Nuestra Alegría, según informa la corporación en un comunicado.

La obra la realiza el pintor Antoine Cas y también se presentará el logotipo oficial de esta celebración creado por el diseñador gráfico Álvaro Bellido Amate, que identificará las comunicaciones y actos conmemorativos previstos por la cofradía.

Antoine Cas es el artista que anunciará pictóricamente la Semana Santa de Sevilla de 2026, y fue el autor del cartel de la Semana Santa de Córdoba de 2024 y del cartel de gloria de 2025.

Jóvenes

El domingo 7 de diciembre la delegación diocesana de Juventud desarrollará la tradicional procesión con la Inmaculada. Comenzará a las siete y media de la tarde con el rezo del rosario desde la parroquia de la Compañía hacia la Catedral.

Será en el templo mayor donde los jóvenes participarán en la vigilia diocesana en el templo mayor a partir de las nueve de la noche.