La grandeza de la Inmaculada Concepción inunda las iglesias y las calles de Córdoba

La solemnidad de la Inmaculada Concepción deja numerosos destellos de la mano de las cofradías de Córdoba: desde el imponente besamanos a la Soledad de San Cayetano en la capilla del Caído pasando por el besamanos de María Santísima de la Trinidad, hasta María ... Santísima de la Esperanza ante las reliquias de los Santos Mártires en San Pedro.

Las iglesias engrandecen esta celebración en torno a la pureza de la Virgen en la segunda semana de Adviento como preparación para la llegada del Salvador.

La capilla de Jesús Caído, en la iglesia conventual de San Cayetano, acoge el besamanos a Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad. Junto a Ella se encuentran Nuestro Padre Jesús Caído y San Juan de la Cruz, por lo que los tres titulares de la corporación están reunidos para la ocasión.

La cofradía del Caído dispone a la Virgen en la capilla del Señor y a San Juan de la Cruz

Han sido muchos los que, desde el pasado sábado, han aprovechado el ternerla tan cerca para honrarla con sus visitas, besos y oraciones. La Virgen luce la corona de Díaz Roncero, saya y manto en oro sobre terciopelo negro, confeccionados en el convento de Santa Isabel de los Ángeles en 1921.

Fueron un encargo de la Marquesa de la Mota de Trejo, Soledad Cabrera Trillo-Figueroa, como detalla la cofradía del Jueves Santo. El puñal obra de Manuel Valera con diseño de Julio Ferreira y la gargantilla de amatistas y perlas donada por la citada marquesa forman parte de sus joyas.

También lleva prendido el broche que la banda de música María Santísima de la Esperanza le regaló. Es así un sentido recuerdo a Antonio Muñoz Caravaca, integrante de la formación fallecido recientemente.

La hermandad de la Santa Faz dispone a su titular a la veneración por la Inmaculada

En la parroquia de la Trinidad, María Santísima de la Trinidad recibe la veneración de los fieles. Completamente vestida de azul, en su pecho porta la cruz que le ofreció Santiago Gómez Sierra, antiguo consiliario de la hermandad de la Santa Faz y actual obispo de Huelva. Un broche de orfebrería obra de Manuel Valera y una cruz de filigrana en la saya completan su aderezo.

En las calles amaneció María Santísima de la Esperanza con el rezo del rosario de la aurora y el alegre acompañamiento musical del coro de campanilleros de su hermandad.

La Virgen, con manto azul de terciopelo y saya torera rosa bordada, ha visitado la basílica menor de San Pedro y estuvo ante las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba, por ser éste el Año Jubilar de los Mártires y cumplirse cuatro siglos y medio de su hallazgo.

La Esperanza, ante la urna con las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba, en San Pedro Hermandad Esperanza

La Esperanza ha recibido una petalada en la calle Fernán Pérez de Oliva, poco antes de entrar en San Andrés después del rosario.

En muchos otros templos se ha sentido la fiesta de la Inmaculada Concepción, con los besamanos de la Virgen de la Palma en San Lorenzo, Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios Dolorosos en Capuchinos, el Dulce Nombre en el Campo de la Verdad, María Santísima Reina de Nuestra Alegría en Santa Marina, la Virgen de la Salud en Santa Victoria, la Concepción en Santiago, la Encarnación en el Cerro, la Salud en la parroquia de Santa Victoria.

El triduo de la Inmaculada a Nuestra Señora del Carmen en Puerta Nueva y la fiesta de regla en la iglesia de la Compañía y el triduo a la Purísima Concepción de Linares en su santuario han sido otros cultos de este día.

Instantes del culto a la Inmaculada En la fotografía superior, el altar de cultos en honor de la Inmaculada Concepción, en la Compañía. Debajo a la izquierda, la Encarnación, en Jesús Divino Obrero. A la derecha, la Fuensanta Hermandad Sepulcro / Rafa Serrano (Hermandad Amor) / Santuario Fuensanta

También el santuario de la Fuensanta se viste de fiesta por la Inmaculada al abrir del camarín de la Virgen. para realzar la solemnidad, la imagen se muestra vestida con el manto de la Purísima y más próxima a todos sus devotos.

La parroquia, junto con Cáritas parroquial y la prohermandad de la Bondad, ha celebrado un encuentro navideño con un mercado de puestos de artesanía, talleres infantiles y convivencia para recaudar fondos.

Con lo recaudado se apoyará a la planta de oncología infantil del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.