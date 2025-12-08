Suscríbete a
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración: hay hasta 3 horas de cola para ver a la Virgen

Pasión en Córdoba

La grandeza de la Inmaculada Concepción inunda las iglesias y las calles de Córdoba

Numerosos besamanos y el rosario de la Esperanza a San Pedro dan realce a la jornada

La Patrona, la Virgen de la Fuensanta, más cerca de sus devotos con la apertura del camarín en el santuario

Besamanos a la Virgen y cultos, en la agenda de las cofradías por la Inmaculada en Córdoba

Un devoto participa en el besamanos a la Soledad de San Cayerano, este lunes
Un devoto participa en el besamanos a la Soledad de San Cayerano, este lunes Rafael carmona
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

La solemnidad de la Inmaculada Concepción deja numerosos destellos de la mano de las cofradías de Córdoba: desde el imponente besamanos a la Soledad de San Cayetano en la capilla del Caído pasando por el besamanos de María Santísima de la Trinidad, hasta María ... Santísima de la Esperanza ante las reliquias de los Santos Mártires en San Pedro.

