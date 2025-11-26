La Muestra de dulces conventuales de la hermandad del Calvario alcanza su vigésima edición en Córdoba

La hermandad del Calvario cumple con una tradición de visita obligada durante el mes de diciembre en Córdoba, su Muestra de dulces conventuales, que alcanza la vigésima edición.

Al igual que en 2024, la céntrica plaza de las Tendillas acogerá la venta ... de estas delicias elaboradas artesanalmente en conventos de Córdoba, otros puntos de Andalucía y Extremadura.

El objetivo es «ayudar económicamente a los quince conventos de clausura que participan en esta ocasión», como subraya la nota de prensa de la cofradía este miércoles.

La cantidad que se obtiene de vender estos productos, elaborados de forma artesanal con selectos ingredientes y recetas únicas, supone la principal fuente de ingresos para las diferentes congregaciones religiosas participantes.

20ª Muestra de dulces conventuales del Calvario Los conventos con representación Hermanas Trinitarias, de Martos.

Santísima Trinidad, de Baza.

Santa Ana y San José, de Córdoba.

Santa Clara, de Estepa.

Purísima Concepción, de Marchena.

Santa Clara, de Montilla.

Monasterio de San José, de Villaviciosa.

Convento Concepcionista, de Osuna.

Convento Nuestra Señora de la Paz, de Fregenal de la Sierra, Badajoz.

Convento Nuestra Señora de la Encarnación, de las Dominicas Predicadoras, de Alcalá la Real, Jaén.

Hermanas Clarisas, de Belalcázar.

Nuestra Señora de la Salud, de Garrovilla, Cáceres.

Carmelitas Descalzas, de Aguilar de la Frontera.

Monjas Jerónimas de Constantina.

Comendadoras del Espíritu Santo, de El Puerto de Santa María.

Por ello, la corporación con sede en la parroquia de San Lorenzo respalda a las religiosas a la vez que completa su obra de caridad con Cáritas. La muestra durante los últimos años se ha convertido en una costumbre que va avanzando la llegada de la Navidad y sus preparativos en los hogares.

La muestra, organizada por el Calvario con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y Centro Córdoba, estará abierta al público desde el jueves 4 de diciembre hasta el lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada, de manera ininterrumpida en horario de 10.00 a 22.00 horas, en las Tendillas.

Sentencia

Por otro lado, la hermandad de la Sentencia promueve su Muestra de dulces navideños, en su novena edicición, para respaldar a las conventos de clausura.

En esta ocasión se celebrará del 6 al 8 de diciembre en la parroquia de San Nicolás de la Villa durante el horario de misas. Después se podrán encontrar también en el belén napolitano situado en la ermita de la Alegría, durante el horario de visita del nacimiento.