Pasión en Córdoba

La Muestra de dulces conventuales de la hermandad del Calvario alcanza su vigésima edición en Córdoba

La cofradía venderá los productos entre los días 4 y 8 de diciembre en la plaza de las Tendillas en horario ininterrumpido

Productos ofrecidos en la decimoctava edición de la Muestra de dulces conventuales del Calvario, en 2023
Julia García Higueras

Córdoba

La hermandad del Calvario cumple con una tradición de visita obligada durante el mes de diciembre en Córdoba, su Muestra de dulces conventuales, que alcanza la vigésima edición.

Al igual que en 2024, la céntrica plaza de las Tendillas acogerá la venta ... de estas delicias elaboradas artesanalmente en conventos de Córdoba, otros puntos de Andalucía y Extremadura.

