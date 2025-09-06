Álvaro Morte (La Casa de Papel) se crió en Córdoba: este es el bonito pueblo dónde vivió

Tras su pasado como 'cabecilla' de una banda de ladrones ya emblemática, el reconocido actor Álvaro Morte vuelve a la televisión con la miniserie 'Dos Tumbas' de Netflix. Se dio a conocer mundialmente gracias a su rol como 'El Profesor' en 'La Casa de Papel', pero sus inicios estuvieron vinculados a Córdoba, que le vio dar sus primeros pasos en la interpretación.

El actor nació en Algeciras, pero fue en en un pueblo cordobés donde creció hasta los 11 años. Más adelante, cursó estudios en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, donde tuvo su primera experiencia sobre las tablas con una versión itinerante de 'Don Juan Tenorio'. Álvaro Morte se crió en Bujalance, en el Alto Guadalquivir.

Se trata de un municipio con más de 7.000 habitantes que esconde un casco antiguo declarado conjunto histórico-artístico en 1983 gracias a su homogeneidad y por ser un magnífico ejemplo de la arquitectura andaluza típica. Álvaro More reconoció que «quería hacer un pequeño homenaje al acento de esa zona de Andalucía que está menos representada». Por ello, dotó a su nuevo personaje Rafael Salazar de un acento de Bujalance.

¿Cómo es el municipio?

La campiña de Bujalance conserva lugares que albergan un enorme patrimonio natural como el arroyo de la Zarzuela. Una isla natural para multitud de especies. Es el único lugar del término municipal donde se conserva una adecuada muestra del bosque mediterráneo que cubría la campiña en su origen y el bosque galería propio de las vías fluviales de ésta.

Por otro lado, Bujalance cuenta con un entramado de vías pecuarias (algunas son antiguas calzadas romanas), caminos y senderos que permiten adentrarnos andando, en bicicleta o caballo, en el paisaje de la campiña. Un paisaje dominado por el olivar.

Entre sus fiestas, sobresalen la Semana Santa de Bujalance, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía desde el año 2003 así como las verbenas populares en los barrios de la ciudad. Destacan la de San Pedro en junio; la de La Magdalena en julio y la de San Roque, en agosto.