Álvaro Morte vuelve a sus raíces cordobesas en 'Dos tumbas': el acento de Bujalance que da vida a Rafael Salazar

La serie de Netflix más vista del momento, 'Dos tumbas', escrita por el colectivo Carmen Mola, suena a Córdoba de la mano de Álvaro Morte ('La casa de papel'). Y no porque el actor sea natural de la provincia: su marcado acento cordobés, marcado en su memoria por los años que pasó en Bujalance y en la capital, le han servido para interpretar a uno de los personajes clave de la miniserie.

Morte da vida a Rafael Salazar, el padre de una adolescente desaparecida que se une a una abuela (Kiti Mánver) para buscar justicia por mano propia. En un papel cargado de tensión emocional y matices oscuros, el actor ha optado por hablar con un acento del centro de Andalucía, específicamente influenciado por la zona de la Campiña cordobesa, donde pasó parte de su infancia.

El actor nació en Algeciras, pero fue en Bujalance donde creció hasta los 11 años. Más adelante, cursó estudios en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, donde tuvo su primera experiencia sobre las tablas con una versión itinerante de 'Don Juan Tenorio'.

En 'Dos tumbas', Morte ha querido reflejar en su personaje una voz auténticamente andaluza, incorporando las inflexiones naturales del habla cordobesa.

La serie, de solo tres episodios, transcurre en un entorno andaluz luminoso que contrasta con la oscuridad de la historia. Rodada en localizaciones como Frigiliana (Málaga), Almería y Madrid, 'Dos tumbas' ha sido descrita como un thriller de ritmo trepidante, con momentos de violencia emocional y moralidades cruzadas.