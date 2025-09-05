El Ayutamiento de Baena pide por tercera vez al Gobierno que declare su Semana Santa de Interés Turístico Internacional

Pleno en el que todos los partidos han votado a favor de la solicitud

El Pleno del Ayuntamiento de Baena ha aprobado por unanimidad en sesión extraordinaria y urgente la solicitud de declaración de la Semana Santa de Baena como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha explicado que el Ministerio de Industria y Turismo ha dado el visto bueno al expediente y se han cotejado los impactos en prensa internacional. Esto, según la regidora, justifica este pleno extraordinario para enviar el documento a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y que esta, a su vez, remita el informe favorable al Ministerio de Turismo como ya hizo en el año 2018. De esta manera quedará completo.

Esta solicitud la hace de manera conjunta el Ayuntamiento de Baena y la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Baena. Es la tercera vez en que se intenta conseguir la declaración de Interés Turístico Internacional. En 2013 se inició el primer expediente; en 2018 fue la segunda ocasión en que se envió y en 2019 se cambió la normativa en la que se contemplan las publicaciones en medios digitales. «Ahora el Ministerio nos ha dicho que está en condiciones el expediente, que cumple con todos los requisitos», afirma la alcaldesa.

Entre estos requisitos se encuentra que la Semana Santa haya sido declarada de Interés Turístico Nacional (la de Baena lo es desde el año 2001); además de su valor cultural, arraigo social y originalidad, entre otros.

Serrano ha recordado que en los últimos dos años se ha trabajado para completar el expediente ajustado a la nueva normativa y que se le ha adelantado a la Junta de Andalucía para que pueda reiterar su apoyo.