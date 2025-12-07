Suscríbete a
patrimonio

El gran aljibe milenario de Almanzor para la Mezquita de Córdoba busca una segunda vida

La construcción de Almanzor era capaz de almacenar más de 1.200 metros cúbicos de agua para su reaprovechamiento

La Memoria de Sostenibilidad del monumento recoge la posibilidad futura de reactivarlo

Los diez grandes retos de la Mezquita-Catedral de Córdoba para una gestión más sostenible

Plano general desde arriba del Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba
Plano general desde arriba del Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba Valerio Merino
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha sido fuente de inspiración para numerosas leyendas en la ciudad y, más de 1.200 años después de su construcción, continúa escondiendo secretos tanto para los cordobeses como para el gran número de visitantes que acoge cada año ... este Patrimonio de la Humanidad -en 2024, fueron 2,19 millones, su récord-.

