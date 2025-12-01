Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Cabezuelo gana las elecciones de la Macarena

datos del ine

Descubre los cinco barrios de Córdoba con más peso de los pisos turísticos sobre el parque de viviendas

El listado lo encabeza el entorno de la Mezquita-Catedral, donde uno de cada cuatro se destinan a albergar viajeros

José María Bellido: «Si no se controlan los pisos turísticos, pueden llegar a crear problemas en el futuro para Córdoba»

El Ayuntamiento de Córdoba actualizará en 2026 el estudio para limitar los pisos turísticos en otros barrios

Turistas en el entorno de la Mezquita-Catedral
Turistas en el entorno de la Mezquita-Catedral valerio merino
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El INE refleja que a fecha de mayo de 2025 (último dato disponible y sin que el conjunto de factores que afectan a la oferta hubiera impactado de lleno sobre ella), en la capital, hay cinco barrios en los que el peso de los ... pisos turísticos sobre el total de las residencias supera el 13%.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app