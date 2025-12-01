Descubre los cinco barrios de Córdoba con más peso de los pisos turísticos sobre el parque de viviendas

El INE refleja que a fecha de mayo de 2025 (último dato disponible y sin que el conjunto de factores que afectan a la oferta hubiera impactado de lleno sobre ella), en la capital, hay cinco barrios en los que el peso de los ... pisos turísticos sobre el total de las residencias supera el 13%.

La mayor concentración se da en vías que rodean la Mezquita-Catedral. Son Deanes, Torrijos, Corregidor Luis de la Cerda o Ronda de Isasa. En ellas, casi 25 de cada 100 viviendas son para albergar viajeros -la media de la ciudad de Córdoba es del 1,55%-. Son 184 los hogares empleados para este fin. Es también el barrio que más plazas ofrece con esta fórmula: 799.

Noticia Relacionada Los pisos turísticos alojaron 450.000 viajeros, un 30% del total, en 2024 Baltasar López Las viviendas para visitantes terminan su boom y su oferta cae ya un 1%, según un informe de Exceltur

La zona del Museo Arqueológico, la calle Cabezas o el Monasterio de la Encarnación es la segunda en la que este modelo de hospedaje tiene mayor peso sobre el total de pisos: son 105, un 21,6% del global de sus residencias. Esas viviendas para viajeros tienen en el mercado a fecha del quinto mes 483 plazas -tercer enclave de la ciudad con más capacidad para que los visitantes hagan noche-.

El barrio de San Francisco (incluye parte de la Ribera) cierra el podio. Suma 113 pisos para este fin, con lo que tiene este uso el 19% de su parque residencial. En plazas son 533, lo que le convierte en el segundo enclave con mayor planta de alojamiento con esta fórmula.

Si se completa el 'top five' de los barrios donde mayor presencia tiene este modelo de hospedaje sobre el parque residencial, se encuentra en la cuarta posición a San Basilio. En este área del Casco, el 13,6% de los hogares está destinado a albergar visitantes. En número de viviendas son 71, que suman 304 plazas.

Y cierra el listado el enclave conformado por La Corredera y su entorno. Para él, la presión que ejercen los pisos turísticos sobre el total de los espacios residenciales es del 13,2%. Allí, hay 66 viviendas destinadas a este uso, que ofertan 298 plazas.