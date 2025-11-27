Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Anticorrupción y las acusaciones populares solicitan prisión provisional sin fianza para Ábalos

Seguridad

Simulacro de incendio en la Mezquita de Córdoba: fuego en el cimborrio, a 50 metros de altura y con un herido

El Cabildo, con la colaboración de las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia, ha probado el funcionamiento de las medidas de seguridad y del protocolo de autoprotección

Las imágenes del inquietante incendio en la Mezquita de Córdoba

Simulacro de incendio en la Mezquita de Córdoba: fuego en el cimborrio, a 50 metros de altura y con un herido

D.Delgado

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El fuego que este verano mantuvo en vilo a toda Córdoba, cuando varias lenguas de fuego se alzaban desde el interior de la Mezquita-Catedral, ha obligado a reforzar las medidas de seguridad y los protocolos para evitar que algo así vuelva a suceder. Con ... este objetivo, la mañana de este jueves se ha llevado a cabo un nuevo simulacro de incendio destinado a poner a prueba, en un escenario real y exigente, el funcionamiento de todos los sistemas, así como la aplicación de las indicaciones establecidas en su Plan de Autoprotección, según informa el Cabildo en un comunicado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app