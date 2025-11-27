Administraciones y expertos defienden un «turismo a la medida» en Córdoba como garantía de futuro

Si hay que crecer, de forma sostenible y con cabeza. Si hay que mejorar las pernoctaciones, sin morir de éxito. Si hay que hacer cosas nuevas para atraer a los visitantes, que sea teniendo en cuenta la personalidad y la calidad antes ... que el número, con experiencias y sensaciones que aporten algo nuevo. A la medida de la ciudad de Córdoba y de la provincia, que debe tener un papel cada día mayor.

Ha sido una de las ideas más sobresalientes que se han puesto sobre la mesa en una nueva sesión del ciclo 'Descifrando Córdoba', que ABC Córdoba celebra con ocasión de su 25 aniversario, y que, dedicado al turismo, se ha celebrado este miércoles en el hotel Eurostars Córdoba Palace con nutrida asistencia de público.

Tras la bienvenida a cargo del director de ABC Córdoba, Francisco J. Poyato, ha comenzado con una intervención del director del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la UCO, Manuel Rivera, y que se ha titulado 'Retos del turismo en Córdoba'.

Ha hablado de una coyuntura positiva, de recuperación desde la pandemia hasta superar los dos millones de visitantes, de un destino que genera gran fidelidad. En su análisis, eso sí, ha avisado del estancamiento del sector hotelero tradicional, del crecimiento de las viviendas de uso turístico, que fue de un 23 por ciento en el año 2024.

«Córdoba no es un destino tensionado, pero a veces falta mejor cualificación del sector turístico» Manuel Rivera Universidad de Córdoba

«Hay una tendencia positiva a la desesacionalización», dijo, y con cifras llamativas incluso en agosto. La ciudad está lejos de la turismofobia y de la masificación y alertó de un problema, que es la disminución de la estancia media, común a muchos lugares, y del reto de fomentar acciones menos genérica y más diferenciales para captar «al turista individual, al que va al margen de los grupos de y de los paquetes» .

A continuación ha sido la mesa redonda en que estuvieron presentes la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar; el portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto; el gerente del Patronato de Turismo, Enrique Merino; el director de Riff Producciones, Chris Ortiz, y el CEO del Palacio de Congresos de Córdoba, Juan Salado.

Marián Aguilar ha comenzado defendiendo que Córdoba está creciendo en competitividad, tanto en el número como en el gasto, pero eso significa que se deben seguir buscando conexiones. «Es una ciudad atractiva, sostenible, segura, tranquila y sin problema de la turismofobia, lo que da competitividad», ha dicho.

Lo es por el patrimonio cultural e histórico, pero también por los congresos y por los distintos acontecimientos religiosos (como la Semana Santa o el reciente Vía Crucis Magno) o deportivos (como el Rally Sierra Morena o la Media Maratón).

La concejal ha hablado de la gastronomía y de la reciente estrella Michelin para Periko Ortega, pero también ha hablado de debilidades como el crecimiento del verano por la subida de las temperaturas. La masificación no es un problema y tampoco la turismofobia.

«La competitividad aumenta constantemente, porque Córdoba es atractiva y sostenible» Marián Aguilar Ayuntamiento de Córdoba

Córdoba es una ciudad en la que la preminencia y singularidad de la Mezquita-Catedral es total y eso lo ha admitido el portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto: «En un porcentaje muy elevado los turistas ven la Mezquita-Catedral y se marchan, sobre todo los extranjeros. Son pocos los de fuera que ven las iglesias fernandinas».

Para él, la solución puede estar en el turismo llamado de experiencia, en recorrer los alrededores de la ciudad a bicicleta o a caballo, en busca de lugares como los monasterios. Sus ideas fueron creativas: iluminar la ruta de las iglesias fernandinas, sobre todo en invierno, en que anochece pronto», y añadir conciertos y actividades que atraigan.

Capilarizar

Ha destacado también el turismo religioso, que llega en abundancia a la Mezquita-Catedral, sobre todo de Hispanoamérica, y que también puede extenderse a Montilla, Cabra o Priego. Ha tomado el guante por ello el gerente del Patronato Provincial de Turismo, Enrique Merino, quien ha asegurado que los 76 municipios son «76 destinos y 76 oportunidades».

«Tenemos que ser estrategas e inteligentes, porque si las pernoctaciones bajan, hay que ser capaces de que la gente duerma en la capital para que vaya también a la provincia, y que todo sea Córdoba, que se capilarice», ha dicho. La mancomunidad de la Subbética ha trabajado muy bien, pero queda en todo el territorio margen de mejora para crecer.

La postura de Chris Ortiz, de la promotora de conciertos Riff Producciones, ha ofrecido una clave que después se puso sobre la mesa para las opciones de futuro: la «comodidad de la ciudad». Para grandes citas musicales no se buscan grandes urbes, donde todo es más caro, sino sitios para descubrir.

Y el Teatro de la Axerquía es perfecto, «cerca de San Basilio». Pero eso no quiere decir que no hagan falta cosas: sería necesario un gran auditorio para el invierno, del que no se dispone, y que hace que los espectáculos más atractivos tengan que pasar de largo.

«Hemos llegado a una estancia media en el sector de 2,6 noches y podemos alcanzar las 2,8» Juan Salado Palacio de Congresos

Juan Salado, el CEO del Palacio de Congresos, ha alertado de muchos problemas que pueden producirse en el futuro, como es el hecho de que una gran parte de la planta hotelera de cuatro y cinco estrellas son de empresas que tienen su sede fiscal fuera de Córdoba «y con precios que se fijan en Barcelona».

«Si no protegemos a los empresarios y al tejido productivo, Córdoba puede ser un territorio multimarca en hoteles, restaurantes y comercio», ha manifestado, antes de quejarse de que las plataformas de reservas se comen mucho margen del beneficio de los empresarios: «Hay que defender a los que aquí levantan la persiana».

La conversación ha continuado después por la búsqueda de nuevas oportunidades, y la concejal Marián Aguilar ha hablado de nuevos proyectos, como el recién abierto Templo Romano y los de Regina y Santa Clara, pero también el Anillo Verde.

Una de las claves la ha proporcionado el gerente del Patronato de Turismo: «Se pueden hacer grandes eventos, pero amoldados a las circunstancias de cada uno». Insistió en que no tienen por qué reunir a un público multitudinario, sino realizarse a medida para hacerse sostenibles y personales.

«Es demasiado elevado el porcentaje de turistas que ven la Mezquita-Catedral y no se quedan a más» José Juan Jiménez Güeto Cabildo Catedral

Ha puesto como ejemplo uno que se hace cada verano en un lagar de Moriles, en torno al afamado vino de esta tierra, y que atrae cada año a mil personas: «Se trata de amoldarnos a lo que podemos hacer. Sucede con el Maratón Mozárabe, que ha pasado de 246 participantes a 900 de toda España». Se adapta y deja «un impacto importante» en cada lugar.

En eso estuvo de acuerdo el responsable de Riff Producciones, quien ha destacado que ahora se apuesta por «los festivales más reducidos, pero que ofrecen más calidad en todos los aspectos.

«La ciudad es cómoda y el Teatro de la Axerquía está muy bien, pero es necesario un auditorio» Chris Ortiz Riff Producciones

Ha puesto como ejemplo el Córdoba Live, que se celebró el pasado verano en el Arenal: «Podíamos haber ido a 25.000 espectadores, pero fuimos a 14.000, porque era más cómodo, con palcos en condiciones, y con acceso y salida que eran buenos». El tamaño excesivo ha «colapsado» otras ciudades, y eso ha provocado que la gente más cercana se vaya sin ni siquiera pernoctar, pero eso no ha pasado en Córdoba.

El responsable del Palacio de Congresos ha contado cómo ha recibido dos grandes citas para 2026, pero repartidos en febrero y junio, para luchar contra la estacionalización. Ha vuelto a poner deberes, como que es necesaria una mayor planificación a largo plazo: «Entre los empresarios hay falta de unión, descoordinación y falta de plan total. Los puentes se llenan, pero hay huecos en los márgenes, por eso hace falta coordinación».

«No sabríamos decir todos los recursos que tiene la provincia y pueden aprovecharse mucho» Enrique Ortiz Patronato Provincial de Turismo

Se hablado muchos de las pernoctaciones y también del «cambio de paradigma» que han traído consigo las viviendas de uso turístico, en las que todos coincidieron en que no hay que luchar, sino evitar a aquellas que no cumplan las reglas.

El portavoz del Cabildo Catedral ha avanzado algunos cambios, como la mejora de la visita nocturna El Alma de Córdoba, después de tres lustros, pero también puso deberes a los demás, como el espectáculo del Alcázar e incluso hacer algo parecido en Medina Azahara.

Del futuro ha hablado también Enrique Merino, que admitió que «mucha gente suspendería si tuviera que hablar de los muchos recursos que tiene la provincia de Córdoba». Es más, ha advertido cómo la buena conectividad, sobre todo por tren, puede ser un hándicap «para ese turista perezoso que viene para unas horas y después se marcha».

En la parte del turismo congresual, Juan Salado ha recordado que en el apartado de las pernoctaciones han conseguido una estancia media de 2,6 noches, muy por encima de la media, y se pone como meta llegar al 2,8 para dentro de tres años, pero para eso se necesita el compromiso del sector, y el representante del Cabildo Catedral habló de la incorporación de nuevas tecnologías como fundamental.