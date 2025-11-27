Suscríbete a
Administraciones y expertos defienden un «turismo a la medida» en Córdoba como garantía de futuro

Los actores fundamentales del sector buscan ideas basadas en experiencias y novedades para atraer a visitantes

La «comodidad» de Córdoba y la cifra sostenible evita el riesgo de morir de éxito y problemas con los residentes

Los visitantes dan casi un sobresaliente a la ruta de las iglesias fernandinas de Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba atrae a casi 1,2 millones de visitantes en el primer semestre

Francisco J. Poyato, Marián Aguilar, José Juan Jiménez Güeto, Enrique Merino, Chris Ortiz y Juan Salado, en la mesa redonda sobre turismo RAfael Carmona
Luis Miranda

Córdoba

Si hay que crecer, de forma sostenible y con cabeza. Si hay que mejorar las pernoctaciones, sin morir de éxito. Si hay que hacer cosas nuevas para atraer a los visitantes, que sea teniendo en cuenta la personalidad y la calidad antes ... que el número, con experiencias y sensaciones que aporten algo nuevo. A la medida de la ciudad de Córdoba y de la provincia, que debe tener un papel cada día mayor.

