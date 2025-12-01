Los pisos turísticos alojaron en Córdoba 450.000 viajerosen 2024, un 30% del total

Las medidas adoptadas por las Administraciones para frenar el fenómeno de los pisos turísticos están teniendo ya su reflejo en la ciudad de Córdoba, donde su oferta olvida el fuerte auge vivido y empieza a anotarse descenso, de acuerdo a ... un reciente informe. El peso de esta fórmula de alojamiento en el mercado local de este sector es muy potente.

Su fuerza se evidencia en un novedoso dato que aporta el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la UCO, que dirige Manuel Rivera. Empleando 'big data' (sistemas de tratamiento de datos masivos) y a partir de datos de plataformas de reservas de viviendas de alquiler vacacional, sus cálculos son que en 2024 fueron 450.000 los viajeros que hicieron noche en ellas en la capital.

Noticia Relacionada Cinco barrios tienen más del 13% de sus viviendas dedicadas a pisos turísticos Baltasar López El listado lo encabeza el entorno de la Mezquita-Catedral, donde uno de cada cuatro se destinan a albergar viajeros

Si se observan las tres principales fórmulas de alojamiento existentes en la ciudad -apartamentos, los citados pisos (los primeros y los segundos son modelos de establecimiento diferentes, con regulaciones distintas) y los hoteles-, se obtiene, mezclando los datos del centro universitario y del INE, que 1,5 millones de visitantes recurrieron a ellas el pasado ejercicio.

El dominio siguió correspondiendo a los que pernoctaron en hoteles: 971.199, con lo que representaron un 64,6%. Pero los que apostaron por quedarse en pisos también supusieron una porción relevante del 'pastel' de turistas: aportaron el 29,9%. A mucha distancia se quedaron quienes emplearon para sus estancias los apartamentos. Se contabilizaron 82.935, un 5,5% del total.

En cuanto al descenso de camas disponibles en las viviendas para visitantes, el cambio de tendencia lo refleja un reciente informe de Exceltur (asociación española integrada por 30 destacadas empresas ligadas al sector turístico), que muestra una caída interanual de esta oferta de alojamiento cercana al 1%.

Según un estudio de Exceltur, la caída en Córdoba es menor a la que se da en las 25 grandes urbes del sector: -3,7%

El trabajo lo realiza analizando las 25 ciudades españolas con mayor volumen de plazas turísticas. Usa en él dos fuentes: el INE (Instituto Nacional de Estadística) y AirDNA -potente compañía que analiza el rendimiento diario de más de 10 millones de propiedades en todo el mundo en las plataformas Airbnb y Vrbo-. El estudio señala que en agosto de 2025 en Córdoba el número de plazas que sumaban las viviendas para viajeros ascendían a 10.120. Eran 78 menos que en el mismo periodo de 2024, con lo que el retroceso se situó en el 0,8%.

Este descenso, si bien es cierto que no es intenso y que se da en unas fechas que no son de temporada alta, sí contrasta con lo que venía sucediendo hasta que en el presente ejercicio se empezaron a notar distintas medidas de restricción sobre este modelo de hospedaje adoptadas por parte de los poderes públicos. Baste recordar que en el trabajo que publicó Exceltur con datos de junio a agosto de 2024 se recogía que en la capital esta oferta de alojamiento experimentó un estirón respecto a la misma franja temporal de 2023 del 21,2%.

Conjunto de medidas

El cambio de tendencia se observa también al rescatar el estudio que presentó esta misma fuente relativo a 2024. La media anual de plazas de alojamiento en ese año con esta fórmula en la capital protagonizó una contundente subida respecto a 2023: +22,1%. De las 25 urbes analizadas, Córdoba fue la octava con mayor alza.

El descenso actual refleja que el boom se ha terminado y que ya salen de este mercado más viviendas de las que entran. Por un lado, ha habido un freno a la oferta por distintas medidas activadas en el presente ejercicio. La primera se materializó el 2 de abril cuando entró en vigor la prohibición del Ayuntamiento de otorgar permisos para nuevos pisos para viajeros en el Centro-Casco, que es su principal foco, y la zona Sur. En este último caso, se debe a su importante presencia en Campo de la Verdad y Miraflores.

Sólo un día después entró en marcha la aplicación en toda la nación de una modificación fundamental en la norma de Propiedad Horizontal, impulsada por el Gobierno central: para comenzar la actividad turística en una vivienda, es desde entonces necesario el consentimiento previo de la comunidad por tres quintas partes.

Una propietaria prepara un piso turístico para la llegada de viajeros valerio merino

A esto se sumó la obligatoriedad, establecida igualmente por el Estado, desde el 1 de julio para poder operar un piso como alojamiento para viajeros de contar con un número de registro obligatorio -una vivienda debe cumplir los requisitos establecidos por cada comunidad autónoma para poder ponerla en el mercado como establecimiento de hospedaje-. Todos ellos son factores que están limitando la oferta. Pero a ellos hay que sumar las medidas que restan.

Más allá de las decisiones que puedan adoptar los dueños de retirar sus propiedades de esta fórmula, está la labor inspectora de las Administraciones que detrae alojamientos. Hay que recordar que la Junta anunció a finales de agosto de que había cancelado el permiso de 569 viviendas con fines turísticos en la capital desde 2024 hasta el octavo mes de 2025.

Dominan las caídas

Por su parte, el Gobierno central comunicó a mediados de septiembre que en nuestra urbe desde el 1 de julio habían sido 397 pisos para viajeros los que no habían logrado el número de registro obligatorio por no cumplir los requisitos normativos. Por ello, señaló que se había dirigido a las plataformas digitales que los comercializaban para que retiraran sus anuncios 'online'.

Como las medidas para controlar este fenómeno se están extendiendo por toda la nación, la evolución de Córdoba no es ni mucho menos una isla. Se incluye, dentro de las 25 ciudades analizadas, en un grupo de 18 que registraron descenso de sus plazas en pisos para viajeros en el último ejercicio.

De las 25 grandes urbes turísticas del país, Córdoba es la novena con mayor oferta de plazas en pisos para viajeros

Eso sí, la caída experimentada por estos lares se situó por debajo del descenso promedio vivido en este grupo de urbes: -3,7%. Esa bajada superó en casi tres puntos a la que se dio aquí.

Con ese marco, no extraña comprobar que, dentro de las ciudades estudiadas, la nuestra se situó entre las que tuvieron una merma menor. Sólo Sevilla tuvo una reducción menor: -0,1%. El podio de las bajadas más modestas lo completó Almería: -2,7%. Los retrocesos más acusados, por el contrario, se dieron en Ibiza (-40,9%); La Coruña (-28%) y Santiago de Compostela (-18%).

De acuerdo a los últimos indicadores de Exceltur, Córdoba es la novena urbe de la nación, de este listado de 25, con más plazas. En el informe en que analizó el periodo de junio a agosto de 2024 ocupó el octavo puesto.