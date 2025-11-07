Suscríbete a
Villanueva de Córdoba: el mejor jamón de bellota ibérico 100% de Los Pedroches se va para Agroibérica Pozoblanco

Conquista el concurso 'rey' de la feria jarote y hace historia

Un 'Túnel del Jamón' con 10 degustaciones: así es la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba

Jamones premiados en la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba
Jamones premiados en la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Agroibérica de Pozoblanco se ha hecho con el XXV concurso al mejor jamón de bellota 100% ibérico DOP Los Pedroches haciendo historia en la cita ya que hasta la fecha ninguna empresa había acumulado tres victorias de manera consecutiva.

La pieza presentada por Agroibérica ... ha conquistado la Encina de Oro, el premio más preciado de la Feria del Jamón de Los Pedroches, imponiéndose al jamón de MIO 1898, segundo clasificado, y al presentado por Camilo Ríos, que se ha alzado con la Encina de Bronce.

