Villanueva de Córdoba: el mejor jamón de bellota ibérico 100% de Los Pedroches se va para Agroibérica Pozoblanco

Agroibérica de Pozoblanco se ha hecho con el XXV concurso al mejor jamón de bellota 100% ibérico DOP Los Pedroches haciendo historia en la cita ya que hasta la fecha ninguna empresa había acumulado tres victorias de manera consecutiva.

La pieza presentada por Agroibérica ... ha conquistado la Encina de Oro, el premio más preciado de la Feria del Jamón de Los Pedroches, imponiéndose al jamón de MIO 1898, segundo clasificado, y al presentado por Camilo Ríos, que se ha alzado con la Encina de Bronce.

El ganador de la Encina de Oro se ha conocido tras una intensa mañana que ha ido ganando en expectación de manera paulatina y en la que el público ha podido seguir de cerca todos los detalles del concurso, desde el corte, hasta el fallo del jurado pasando por la cata para poder emitir ese fallo. El jurado ha destacado la calidad de las piezas participantes lo que ha llevado a que alguno de sus miembros haya repetido en la cata para afinar el veredicto.

José Martín Arias, gerente de Agroibérica de Pozoblanco, ha mostrado su felicidad después de conseguir tres primeros premios de manera consecutiva y ha puntualizado que «lo bueno está por venir». Un premio que le ha otorgado un jamón de la añada 2021 con un peso de 9,2 kilos y que en el mercado alcanza los 460 euros.

Noticia Relacionada Feria del Jamón 100% Ibérico de Los Pedroches: expertos apuestan por potenciar la dehesa con la biotecnología ABC Córdoba El certamen de Villanueva de Córdoba pone en liza hoy al mejor ejemplar en su más famoso concurso

Además, el cochino del que salió el jamón fue criado en una finca de Villanueva de Córdoba propiedad de la familia Torrico. Respecto a la pieza seleccionada, Martín ha detallado que «elegimos habitualmente entre treinta y cincuenta jamones, los más bonitos. Cuando llega el momento ya los calamos y tanteamos».

El concurso se ha extendido durante toda la mañana por la alta participación de empresas ya que han concurrido hasta trece: Agroibérica de Pozoblanco, Belloterra Delicatessen, COVAP, Dehesa de Campo Alto, Dehesas Reunidas, Embutidos Camilo Ríos, Hermanos Rodríguez Barbancho, Ibérico de Bellota, Jamones Era Alta, Jamón Jarote, LATIBER 2010, MIO 1898 y Señorío de Los Pedroches.

El jurado que ha analizado y catado todas las piezas ha estado formado por Noelia Martín Naranjo, responsable de Laboratorio General del SiPA de la Universidad de Extremadura; Antero Manuel Navarro, coordinador negocio BOX en el área de Idi en CICAP; Cristina Pinto García, gerente del restaurante Venta Pinto Mesón Rústico; Carlos Fernández Jurado, chef y gerente del restaurante Karan Bistró; y Francisco García González, secretaria general y jefa del panel de cata de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba.

La programación

De la programación para el resto del día destaca otro concurso, el que dictaminará al mejor cortador comarcal de jamón de bellota 100% ibérico de Los Pedroches. Además, continuarán las jornadas técnicas adscritas al proyecto 'Dehesa Circular ODS' y se abrirán las puertas, por primera vez en esta edición, de la zona de degustación. La jornada finalizará con el concierto de Isabel Aaiún, autora del conocidísimo tema 'Potra salvaje'.