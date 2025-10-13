Suscríbete a
el campo

Antonio Jesús Torralbo: «Barajamos todas las vías frente al nuevo reglamento de Guijuelo»

El máximo responsable del sello de calidad pedrocheño tiene pocas esperanzas de que fructifique el recurso de alzada ante el Ministerio

La Diputación de Córdoba cierra filas con la DOP de Los Pedroches en plena 'guerra del jamón' con Guijuelo

'Guerra del jamón': La Denominación de Origen de Los Pedroches recurre la modificación de las condiciones de calidad de Guijuelo

El presidente de la D.O. Los Pedroches Antonio Jesús Torralbo en la sede del sello de calidad cordobés
P.C.

Córdoba

-¿Por qué la DOP Los Pedroches entra en conflicto con Guijuelo?

-En primer lugar, habría que analizar cuál es el modelo de Guijuelo, dado el reglamento que lo ampara desde 1986. En ese momento la Unión Europea (UE) no obligaba a que la ... zona productora coincidiera con la protegida. De este modo, Guijuelo adoptó como zona amparada a toda la dehesa española, mientras que la parte de elaboración se circunscribía a su territorio más cercano. Eso supone una competencia desleal al posibilitar a los productores de todo el país poder elaborar piezas con solo un 50 por ciento de ibérico, lo que supone menos costes. Por otro lado, desde el punto de vista medioambiental hay que recordar que todas las denominaciones teníamos limitada la producción de cebo de campo a entre 12 y 15 cerdos por hectárea. En la modificación de su reglamento, Guijuelo incrementa esa cifra hasta el centenar. También afecta este asunto al consumidor, ya que la apuesta por el intensivo que hace Guijuelo banaliza el sello de calidad concedido por la UE que tenemos todas las denominaciones de origen.

