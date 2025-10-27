Los Pedroches celebra 25 años de su Feria del Jamón: «Sabemos hacer el mejor 100% ibérico del mundo»

Villanueva de Córdoba se prepara para vivir, del 6 al 9 de noviembre, la XXV Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches, una cita consolidada como uno de los grandes escaparates gastronómicos de Andalucía ... que cumple un cuarto de siglo.

Durante la presentación del evento en la Diputación, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, Francisco Ramón Acosta, ha destacado el valor y la trayectoria de la feria, con un producto «del máximo nivel. Sabemos hacer el mejor jamón ibérico de bellota del mundo y esta cita viene a poner precisamente eso en contexto».

En referencia a la reciente polémica tras la modificación del pliego de condiciones aprobada por la DOP Guijuelo, Acosta ha asegurado que la Junta de Andalucía continuará «apoyando firmemente los intereses de nuestras denominaciones de origen, tanto la de Córdoba, de Los Pedroches, como la de Jabugo».

Por su parte, el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, ha expresado su orgullo por alcanzar este 25 aniversario y ha detallado que esta edición será «especial» por la ampliación de actividades y el refuerzo presupuestario, que se ha duplicado en los dos últimos años.

El regidor ha destacado que la feria contará con talleres profesionales, cursos formativos y acciones comerciales, además de su tradicional vertiente popular.

Entre las novedades, el Reyes ha anunciado la presencia de Turismo Andaluz y la participación del diseñador José Perea, que presentará un traje homenaje al jamón. Además, se celebrarán los tradicionales concursos de cortadores y del mejor jamón de la DOP, sin olvidar el 'Túnel del Jamón', una experiencia sensorial en la que se podrán degustar todos los jamones participantes.

El alcalde ha cerrado su intervención reafirmando el compromiso del municipio con la pureza del producto: «En Los Pedroches lo tenemos muy claro. Queremos la pureza, el 100% ibérico y la producción en extensivo. Esas son nuestras señas de identidad y lo que nos permite producir el mejor jamón del mundo».

Referente nacional

Finalmente, el presidente de la DOP Los Pedroches, Antonio Torralbo, ha puesto en valor la transformación económica y social que ha vivido la comarca en las últimas décadas gracias al impulso del sector ibérico y a la consolidación de la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico.

Torralbo ha recordado que Los Pedroches ha pasado de ser un territorio eminentemente productor a convertirse en referente nacional en la elaboración de jamones de bellota 100% ibéricos. «Éramos meros productores de cerdo, que se vendían a otras zonas de España, donde los transformaban, y ese valor añadido quedaba fuera».

El presidente explicó que la comarca contaba ya con recursos naturales excepcionales, pero que fue necesario dar un paso adelante en la transformación agroalimentaria y en la creación de una marca sólida.

Torralbo ha reinvindicado además el papel de la feria como escaparate esencial del sector, una cita que en estos 25 años «se ha consolidado y es un referente no solo a nivel provincial, sino también nacional».