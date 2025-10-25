Tras 20 años de espera, El Toyo vuelve a generar interés económico y residencial en Almería

Dos décadas después de la celebración de los Juegos Mediterráneos que marcaron su nacimiento, El Toyo en la ciudad de Almería vive una segunda juventud. En 2005 fue concebido como un modelo de urbanismo sostenible, con baja densidad y amplias zonas verdes, pero ha tardado ... 20 años en consolidarse. El escenario que se vislumbra es diferente con nuevos proyectos públicos y privados apuntan a una reactivación económica, residencial y deportiva que promete cambiar el perfil de esta zona costera de la capital.

Situada a unos 13 kilómetros del centro de Almería, El Toyo surgió como la gran urbanización asociada a un macroevento deportivo que revolucionó la ciudad. A pesar de su ambición inicial, el desarrollo se frenó durante años por la falta de demanda y el lento desarrollo del suelo terciario.

La cercanía con el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, la tranquilidad de su playa y la presencia de infraestructuras como el Hospital de Alta Resolución de El Toyo o el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería han convertido esta zona en un lugar cada vez más deseado para residir. El Ayuntamiento de Almería ha acompañado este nuevo impulso con una serie de actuaciones estratégicas que buscan reforzar la identidad de esta urbanización como enclave para el turismo deportivo, ocio familiar y residencia de calidad.

Este mes de octubre, la alcaldesa María del Mar Vázquez ha presentado el Arena Center El Toyo, un proyecto que transformará la zona deportiva junto al Palacio de Congresos. Con una inversión de más de un millón de euros, financiados con fondos europeos Next Generation, el complejo contará con dos fosos de arena de más de 5.000 metros cuadrados para la práctica de rugby, vóley, balonmano o tenis playa, además de gimnasio, vestuarios y zonas de fitness al aire libre. «Estamos ante una instalación que va a marcar un antes y un después, no solo en El Toyo, sino en toda la ciudad. Es una apuesta decidida por el deporte como motor de transformación urbana y turística», señaló.

El proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Cabo de Gata, Paraíso del Turismo Activo y refuerza la estrategia municipal de convertir El Toyo en un referente del turismo deportivo azul, un concepto que combina deporte, naturaleza y estilo de vida mediterráneo. Otra de las actuaciones que se han anunciado en las últimas semanas es la construcción de la nueva Casa Club bioclimática del campo municipal Alborán Golf, con un presupuesto de 1,47 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses.

El edificio, que llevará el nombre de Mediterráneo, contará con 913 metros cuadrados distribuidos entre recepción, oficinas, vestuarios, zona de restauración y un patio interior. Incorporará además placas solares, cubierta ajardinada y doble fachada para mejorar su eficiencia energética.

El proyecto sustituye al anterior contrato, rescindido por incumplimiento de la empresa adjudicataria, y ha sido rediseñado para mejorar el acceso y la conexión con los aparcamientos. Según la portavoz del equipo de Gobierno, Sacramento Sánchez, «responde a una demanda de los usuarios y contribuirá a consolidar El Toyo como espacio de referencia en turismo sostenible y deportivo».

El renacer residencial

El crecimiento no se limita al ámbito deportivo. El Área de Urbanismo y Vivienda ha cerrado recientemente la venta de las 198 parcelas municipales incluidas en el Plan Parcial de El Toyo, tras completar once subastas públicas. La última, celebrada este verano, superó las expectativas con más ofertas que parcelas disponibles, reflejando el renovado interés por residir en esta zona.

La concejala Eloísa Cabrera destacó que «este proceso ha sido clave para el desarrollo y consolidación de El Toyo como una de las áreas residenciales más atractivas de la ciudad». Las nuevas viviendas unifamiliares, sumadas a la reactivación de la zona comercial, refuerzan la imagen de un espacio en expansión ordenada y sostenible.

A pocos metros del hospital y del acceso principal, ya se proyecta la construcción del centro comercial Cabo Gata Plaza, que iniciará obras en la primavera de 2026 y abrirá sus puertas en el primer cuatrimestre de 2027. El proyecto con una inversión de 16 millones de euros contará con grandes superficies de alimentación, entre ellas Lidl y Consum, una gasolinera y una amplia oferta de restauración, moda, hogar y ocio.

El nuevo complejo se desarrollará en dos fases, incorporando zonas verdes y áreas de juegos, y ofrecerá oportunidades a emprendedores locales mediante locales de servicios como parafarmacia, óptica, clínica veterinaria o cafeterías. Los promotores destacan que el objetivo de Cabo Gata Plaza es dar respuesta a las necesidades de un entorno único, generando empleo, alternativas de ocio y riqueza.