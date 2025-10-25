Suscríbete a
ABC Premium

URBANISMO

Tras 20 años de espera, El Toyo vuelve a generar interés económico y residencial en Almería

Una nueva instalación deportiva, un centro comercial y viviendas unifamiliares marcarán la nueva etapa de esta urbanización creada con motivo de los Juegos Mediterráneos en 2005

Paseo de Almería: una transformación para devolver la vida al corazón de la ciudad

Plaza del Mar de la urbanización El Toyo en Almería
Plaza del Mar de la urbanización El Toyo en Almería ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dos décadas después de la celebración de los Juegos Mediterráneos que marcaron su nacimiento, El Toyo en la ciudad de Almería vive una segunda juventud. En 2005 fue concebido como un modelo de urbanismo sostenible, con baja densidad y amplias zonas verdes, pero ha tardado ... 20 años en consolidarse. El escenario que se vislumbra es diferente con nuevos proyectos públicos y privados apuntan a una reactivación económica, residencial y deportiva que promete cambiar el perfil de esta zona costera de la capital.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app