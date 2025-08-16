Paseo de Almería: una transformación para devolver la vida al corazón de la ciudad

Almería siempre ha mirado hacia Málaga como un referente de transformación urbana. Ambas ciudades, con sus similitudes y particularidades, han afrontado retos parecidos: integrar el puerto en la vida diaria y recuperar su principal arteria como un espacio para las personas. Málaga lo hizo ... en 2002 con la peatonalización de la calle Larios, un proyecto que en su momento despertó dudas y críticas, pero que pronto se convirtió en un motor de dinamismo urbano, turismo, cultura y comercio.

En aquella ocasión, la decisión fue valiente. Apostaron por un modelo de ciudad más habitable, pensado para el paseo, la convivencia y la actividad económica local. El resultado fue un centro que volvió a llenarse de vida, atrayendo tanto a vecinos como a visitantes. Hoy, más de veinte años después, Almería sigue ese camino con la remodelación del Paseo, un proyecto que pretende devolver al centro histórico el protagonismo que ha perdido en los últimos años frente a los centros comerciales.

El objetivo ahora es transformar el Paseo en un espacio más amable, atractivo y accesible, que invite a caminar, disfrutar de las terrazas, ir de compras y acoger actividades culturales. Durante años, el centro de Almería ha sufrido la competencia de grandes superficies comerciales, donde la facilidad de aparcamiento y la concentración de tiendas han alejado a los consumidores.

El proyecto, con una inversión cercana a los trece millones de euros, contempla la peatonalización completa del Paseo desde Puerta Purchena hasta la integración con el Puerto de Almería. Esto no solo mejorará la movilidad peatonal, sino que también dará lugar a un espacio más versátil para eventos, procesiones, ferias o actividades al aire libre.

Toda transformación requiere un periodo de adaptación y las obras están ocasionando incomodidades para comerciantes, hosteleros y vecinos. Para minimizar este impacto, el Ayuntamiento ha puesto en marcha medidas de apoyo, como la campaña de bonos al consumo, que ya ha movilizado más de 191.000 euros en descuentos. Esta iniciativa ha beneficiado a casi 4.000 clientes y a 108 comercios locales, y recientemente se amplió con 200.000 euros adicionales, ofreciendo un 25% de descuento en compras de entre 20 y 200 euros.

Además, se han organizado más de 40 actividades culturales y creativas en las calles adyacentes al Paseo, especialmente dirigidas a los más jóvenes, para fomentar la creatividad, la música y el arte. Estas actividades tienen un doble objetivo, ofrecer ocio y cultura de calidad, y atraer público al centro para dinamizar el comercio y la hostelería.

Acelerando el ritmo para cumplir plazos

Para reducir el tiempo de molestias, las obras han incorporado un turno de tarde y noche y trabajo los sábados por la mañana. A pesar de una pequeña ralentización debido a la sustitución de material defectuoso, el Ayuntamiento mantiene el compromiso de terminar los trabajos a finales de año. Actualmente, la remodelación afecta a cerca del 70% del Paseo.

La experiencia de Málaga demuestra que este tipo de proyectos, aunque inicialmente puedan generar críticas, tienen un enorme potencial para revitalizar el centro urbano. La peatonalización no solo embellece el entorno, sino que incrementa el valor del comercio local, facilita la rehabilitación de edificios y convierte las calles en escenarios de vida social y cultural.

En Almería, la remodelación del Paseo representa una oportunidad histórica para recuperar la conexión entre la ciudad y su puerto, y para volver a situar el centro como el punto de encuentro. El futuro Paseo será más que una calle, será un espacio de convivencia, un escaparate para el comercio local, un atractivo turístico y un lugar para disfrutar de la ciudad a pie.

El presente está siendo complicado para muchos comerciantes, el futuro apunta a un centro más fuerte, dinámico y con más posibilidades de crecimiento. Las ciudades que se atreven a cambiar son las que acaban ganando, y Almería está dando un paso firme hacia ese modelo.