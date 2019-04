Albert Rivera descarta un pacto con el PSOE: «Sánchez e Iglesias van a gobernar con los nacionalistas»

ABC Actualizado: 29/04/2019 01:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, salió a por todas en las elecciones generales celebradas este domingo. El político hizo un discurso duro con el independentismo catalán, con el que pretendía atraer el voto de la derecha, y progresista en asuntos sociales, para intentar granjearse la simpatía de los votantes del PSOE desencantados y próximos al centro. Su recuerdo amable de los tiempos de Felipe González confirmaban su deseo. No contento con eso, el catalán evidenció en los debates su anhelo de erigirse en cabeza de la oposición de derechas, a pesar de que su tono incisivo, nervioso por momentos, no le jugó una buena pasada en el último, el pasado martes. Con esa idea ha seguido hoy, cuando ha afirmado, tras conocerse los resultados, que no pactará con los socialistas.

Los deseos de Rivera, si nos atenemos a los resultados de esta noche, se han cumplido a medias. En las elecciones de junio de 2016, su partido obtuvo 32 escaños. Hoy, 57. Solo 200.000 votos han dejado a su formación por debajo del PP. La mejora es palpable, pero no resulta suficiente para satisfacer sus ambiciones. El catalán no lidera la derecha, que sigue con los tambaleantes populares al frente y un VOX destemplado a la cola, y tendrá que capear la posibilidad, que en principio ha rechazado de manera tajante, de pactar con el PSOE, facilitando que Pedro Sánchez alcance la presidencia del Gobierno y que él vuelva a ser la bisagra.

«Hoy -ha dicho Rivera ante sus militantes, en la sede de su partido- la democracia española ha salido a votar en masa. Gracias a todos. Lo segundo que quiero decir es que yo soy un demócrata, y por tanto felicito a los ganadores. Nosotros vamos a respetar el resultado, a pesar de que no nos gusta. Pero tengo dos cosas que contaros. Como siempre os digo la verdad: la mala noticia es que Sánchez e Iglesias van a gobernar con los nacionalistas». El líder de la formación naranja, por tanto, ha descartado apoyar a los socialistas.

«Esta es la casa común del proyecto constitucionalista. Hemos sido empatado a votos prácticamente a votos con el PP. Ciudadanos se erige como esperanza a España. Vamos a hacer una oposición leal a la Constitución, a la autonomía de mercado, a Europa, a España. Vamos a controlar a este gobierno», ha añadido el líder de Ciudadanos.

Victoria de la participación

Después del cierre de los colegios electorales, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha hecho una valoración de la encuesta de GAD3, que situaba a su formación como tercer partido con entre 48 y 49 diputados.

«Con lo que tenemos hasta ahora -ha afirmado-, queremos decir que tenemos una buena noticia: la gran participación. Para un demócrata, la alta participación siempre es positiva». Sin embargo, admitió que «el hundimiento» del PP impedía levantar una alternativa a Pedro Sánchez.