Elecciones generales 2019 en directo: la participación a las 18 horas, casi diez puntos más alta que en 2016

18.45Estos son los datos de participación por autonomías del 2019 respecto al 2016: En Andalucía, 65,11% frente al 54,48%, un aumento de 10,63 puntos. En Aragón, 62,32% frente al 50,86%, un aumento de 11,46 puntos. En Canarias, 50,99% frente al 44,86%, un aumento de 6,13 puntos. Cantabria, 63,64% frente al 56,19%, un aumento de 7,45 puntos. Castilla - La Mancha, 62,35% frente al 52,44%, un aumento de 9,91 puntos. Castilla y León, 61,99% frente al 53,33%, un aumento de 8,66 puntos.

18.33El incremento más significativo de participación respecto a las elecciones generales de 2016 se está dando en Cataluña. A las 18.00 horas, el dato indica un 64,20% de participación frente al 46,38% de 2016, lo que supone un aumento de 17,82 puntos.

18.30El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y la subsecretaria de Interior, Isabel Goicoechea, están comunicando los datos de participación en cada región.

18.18En los próximos minutos, el Gobierno irá precisando el dato de participación a las 18 horas a medida que se incorporen los datos de todas las mesas de España y se disponga de la información completa. Como hicieran hace cuatro horas, volverán a comparecer el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y la subsecretaria de Interior, Isabel Goicoechea, en el Centro de Datos habilitado en Ifema de Madrid.

18.10AVANCE DE LA PARTICIPACIÓN A LAS 18.00 HORAS: 60,75% FRENTE AL 51,21%, LO QUE SUPONE 9,54 PUNTOS MÁS QUE EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2016.

18.05El vocal de una mesa electoral en Alcanar (Tarragona) ha sido detenido este domingo ya que tenía un requerimiento por violencia de género. Los Mossos d'Esquadra han detenido al hombre a primera hora de la jornada electoral, según ha informado la policía catalana a Europa Press.

17.53Por primera vez en estas elecciones 100.000 ciudadanos con discapacidad intelectual pueden ejercer su derecho al voto. Este cambio se debe a una reforma de la ley electoral en la pasada legislatura. Este es el caso del actor José de Luna, quien se ha acercado a votar hoy en un colegio del municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid para «cambiar las reglas». En declaraciones a Europa Press Televisión, el actor de la película 'Campeones' ha afirmado sentirse muy contento por tener esta posibilidad. Gracias al impulso que ha tenido la película, De Luna ha sido uno de los promotores de los votos de este sector de la población. El interprete ha hecho dos anuncios para canales de televisión animando a las personas con discapacidad a votar «para cambiar el futuro».

17.35Vox ha retirado la credencial al apoderado que supuestamente ha proferido frases machistas y despectivas contra otras dos de Ciudadanos en el colegio electoral ubicado en el instituto Bárbara de Braganza de Badajoz. En una nota, el partido de Abascal afirma que no admitirá «ni siquiera la sospecha de conductas o comentarios inapropiados», y que actuará «de manera contundente» ante cualquier indicio de conductas incívicas.

17.25Un hombre ha fallecido este domingo, por causas naturales, en el colegio electoral instalado en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en San Sebastián adonde había acudido a votar, ha informado el Departamento De Seguridad. El fallecimiento ha tenido lugar sobre las 14.45 horas cuando un hombre con discapacidad ha sufrido un ataque por lo que se ha caído de la silla de ruedas en la que se desplazaba, han explicado las fuentes.

Muchas gracias a todos los ciudadanos que hacéis posible esta jornada electoral con vuestra participación en las mesas, a los servidores públicos de guardia, a los periodistas que lo cubren y a los #ApoderadosCs por toda su entrega. ¡Vamos! #EleccionesGenerales28A — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 28 de abril de 2019

17.10Los primeros datos de participación se hicieron oficiales para las 14.00 horas. En ese momento, la participación más baja se daba en Melilla (28,14 %), Ceuta (30,47 %), Canarias (30,72 %) –ya que sus mesas electorales han abierto más tarde por la diferencia horaria– Galicia (36,96 %), Baleares (38,1 %) y Andalucía (38,94 %).

16.57Antonio Acosta, el primer ciudadano sordociego de España al que le ha tocado presidir en Tenerife una mesa electoral, ha asegurado que su presencia da normalidad a la situación de las personas con sordoceguera y, aunque algunos ciudadanos se sorprenden cuando lo observan supervisando las votaciones, luego constatan que puede desarrollar el papel igual que cualquier otro ciudadano.

16.42Los primeros datos de participación, que se han conocido a las 14.00 horas, apuntan a una clara subida respecto a las elecciones generales de 2016. [Lea el análisis realizado por Manuel Marín: «Más participación, más incertidumbre»]

16.30El candidato de Cs a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha criticado en Twitter el incidente ocurrido en la mesa electoral en la que votaba su candidata por Barcelona, Inés Arrimadas, a quien una integrante de la mesa ha rechazado darle la mano: «Una demócrata que ganó las elecciones en Cataluña frente a una sectaria separatista. Así es la Cataluña de Torra, Puigdemont y cía».

¡Buena jornada electoral a todos! — Loquillo (Oficial) (@LOQUILLOoficial) 28 de abril de 2019

16.04La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha calificado esta jornada electoral como «un día histórico para España» y ha expresado su convencimiento de que su partido estará «a la altura». «Hoy va a seer un día histórico para España», en el que los españoles «van a volver a acercarse a las urnas con ilusión», algo que «hace mucho que no lo hacíamos», ha dicho la candidata tras depositar su voto junto a sus familiares en el Colegio San Agustín de la capital.

15.52«Estoy muy emocionado. Me siento más dueño de mi vida», ha comentado Tomás Morgado con lágrimas en los ojos a la salida del colegio electoral Celso Emilio Ferreiro, en Móstoles (Madrid). Tiene 46 años y era la primera vez que votaba. Durante casi tres décadas lo más cerca que ha estado de unas elecciones ha sido a través de la televisión: «Hasta hoy no había cogido una papeleta ni había acudido a un colegio electoral. Me molestaba y me daba pena que los demás pudieran elegir al Gobierno y yo no».

Han intentado impedir nuestra entrada en un colegio electoral de Montcada i Reixac. — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 28 de abril de 2019

15.34La número uno del PPC por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado a través de su cuenta de twitter que este domingo varias personas han intentado impedir que entrara a un colegio electoral de Montcada i Reixac (Barcelona). La política ha incluido una grabación con lo que ha ocurrido a la salida de este colegio, en el que una mujer y un hombre han discutido con ella sobre el referéndum del 1-O y lo han comparado con las elecciones de hoy.

15.22Un anciano de unos 80 años ha fallecido hoy en la pedanía de Talará, en el término municipal de Lecrín (Granada), poco después de haber ejercido su derecho al voto con motivo de las elecciones generales. El hombre ha acudido al único colegio electoral de esta pedanía de apenas 700 habitantes y después de abandonar la instalación se disponía a ir a pasar el día con sus familiares. El anciano empezó a sentirse mal, por lo que sus familiares lo han trasladado hasta un centro médico de la localidad de Dúrcal, si bien falleció en el trayecto hasta ese otro municipio situado en el Valle de Lecrín.

15.17Dos apoderadas de Ciudadanos en el colegio electoral ubicado en el Instituto de Bachillerato Bárbara de Braganza, en Badajoz, han denunciado ante la Junta Electoral de Zona a un apoderado de Vox por acoso, al haber proferido contra ellas frases machistas y despectivas. Según ha informado en una nota Ciudadanos, las apoderadas, de 21 y 22 años, han explicado que en un primer momento el apoderado de Vox nos les dirigió la palabra, pero cuando una de ellas se quitó la camiseta porque tenía calor, empezó a dirigirse a ella con frases como «así vienes de fresquita» o «como sigas así te vas a convertir en una feminazi», utilizando un tono despectivo. Posteriormente, han comentado, salieron a la puerta del colegio y la otra apoderada se quitó también la sudadera «momento en que los comentarios subieron de tono» y empezó a decirle frases como «menudo bombón, mira lo que estás escondiendo ahí debajo, así me vienes provocando» o «ya que estáis a ver si me traéis una cervecita».

15.08Más participación, más incertidumbre. Manuel Marín analiza qué implica una subida tan importante de la participación en las elecciones y en qué se puede traducir esta noche.

14.54La Comunidad Valenciana, donde este domingo se celebran las elecciones autonómicas, es la autonomía en la que mayor participación se ha registrado de toda España a las 14.00 horas, con un 45,66 %, más de cuatro puntos por encima de la media nacional. Le siguen La Rioja (44,76 %) y Aragón (44,65 %).

14.37Subida generalizada de la participación en todas las comunidades a las dos de la tarde, especialmente en Cataluña, donde hay un avance de más de once puntos superior, según los datos proporcionados por el Gobierno.

14.30Comienza la rueda de prensa del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y la subsecretaria de Interior, Isabel Goicoechea, el Centro de Datos habilitado en Ifema de Madrid, para informar de los resultados de la participación a las 14.00.

14.21Narciso Michavila, sociólogo español y especialista en análisis electoral y en Opinión Pública y Seguridad, ha declarado en TVE que el voto está «bastante claro, porque el elector español es muy sincero, pero convertirlo en escaños va a ser lo más difícil». Augura una noche intensa.

14.10El primer dato de participación en estas elecciones generales es muy alto. El 41,48% de los electores ya han votado a las dos de la tarde frente al 36,87% de 2016, casi cinco puntos más. Participación correspondiente al 15,41% de mesas con 12,12% de electores.

13.34El vocal de una mesa de un colegio electoral de la localidad de Alcanar (Tarragona) ha sido detenido por un presunto delito de violencia machista. Al ser identificado para componer la mesa electoral, han visto que el hombre tenía un requerimiento judicial pendiente. Ha sido sustituido por uno de los suplentes de mesa.

13.30Cuando vas a votar y te encuentras a un famoso en la mesa...

¡Buena jornada electoral a todos! — Loquillo (Oficial) (@LOQUILLOoficial) April 28, 2019

13.27La candidata de Unidas Podemos para el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha votado esta mañana en el colegio de La Navata, en el municipio madrileño de Galapagar, al que había acudido previamente Pablo Iglesias. Montero se ha mostrado sorprendida por la afluencia de gente en los colegios electorales y ha expresado su optimismo aunque ha reconocido que «está todo abierto».

13.24Los analistas de ABC repasan las claves de la jornada: quién ha salido fortalecido de los debates, qué pasará con Vox...

13.17El lendakari, Iñigo Urkullu, ha depositado su papeleta en un colegio público de Durango, mientras que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha hecho lo propio en la localidad cántabra de Astillero. Mientras, el presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha depositado su voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús en Málaga. «Nos jugamos el futuro de nuestro país», ha dicho.

13.15La Junta Electoral ha considerado válidas para ejercer el voto algunas papeletas en Extremadura en las que por error pone «Cuidadanos» en lugar de Ciudadanos, según ha informado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.

13.00La candidata de la mesa le ha negado el saludo a Inés Arrimadas, según informa EFE.

La cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, vota en el barrio de Les Corts. Una de las componentes de la mesa electoral le ha negado el saludo. — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 28, 2019

Inés Arrimadas vota en el colegio Ausiàs March de Barcelona - EFE

12.58La cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Barcelona, Inés Arrimadas, ha pedido una gran movilización porque el resultado final puede depender «de muy pocos escaños». Ha ejercido su derecho al voto en el barrio de Les Corts, Barcelona.

12.40La Comunidad Valenciana también celebra elecciones este domingo. El president de la Generalitat y candidato a la reelección, Ximo Puig, ha animado a participar en unos comicios en los que, ha afirmado, «nos jugamos mucho». Puig ha ejercido su derecho a voto en Morella (Castellón).

12.37Se han producido momentos tensos en el colegio electoral de Pozuelo de Alarcón donde ha votado Pedro Sánchez. Un apoderado de Vox ha tratado de entorpecer el trabajo de los medios gráficos que esperaban allí la llegada del candidato socialista para captar el momento. Mira aquí el vídeo.

