Warren Buffett anuncia su retirada tras seis décadas al frente de Berkshire Hathaway

Warren Buffett ha conmocionado este sábado a miles de accionistas reunidos en Omaha al anunciar que planea jubilarse a finales de este año, cumplidos ya los 95 años. Lo hizo de forma directa, sin rodeos ni margen para preguntas, al término de una sesión de cinco horas de preguntas y respuestas. «Creo que ha llegado el momento de que Greg se convierta en director ejecutivo de la compañía a final de año», ha dicho.

Su sucesor es Greg Abel, el actual vicepresidente de Berkshire Hathaway y uno de los principales responsables de las operaciones del conglomerado. Se le consideraba ya el delfín de Buffet, que llevaba décadas asegurando que no tenía intención de dejar el cargo y que solo lo haría tras su fallecimiento. Esta es la primera vez que establece una fecha concreta para el traspaso de poderes.

Abel, que ya supervisa todas las operaciones no aseguradoras de Berkshire, se ha enterado mientras estaba en el escenario, junto al resto del auditorio. Buffett también ha asegurado que mantendrá intacta su participación en la compañía: «No tengo ninguna intención, cero, de vender una sola acción. Tomo esta decisión porque creo que las perspectivas de Berkshire serán mejores bajo la gestión de Greg que con la mía». La noticia, inesperada, ha sido recibida con una ovación prolongada que ha cerrado uno de los encuentros anuales más importantes del mundo financiero.

Buffett, de 94 años, es uno de los inversores más influyentes y respetados del mundo, conocido como el 'Oráculo de Omaha' por su trayectoria al frente de Berkshire Hathaway, el conglomerado que transformó desde una empresa textil en decadencia hasta convertirlo en una de las mayores compañías del planeta.

Bajo su mando durante seis décadas, Berkshire ha crecido hasta tener un valor bursátil superior a los 850.000 millones de dólares y activos por más de 1,1 billones, con participaciones en empresas como Apple, Coca-Cola, American Express y una cartera diversificada que abarca desde seguros hasta ferrocarriles y energía.

Su fortuna personal, estimada en unos 133.000 millones de dólares, lo sitúa entre los cinco hombres más ricos del mundo, aunque ha prometido donar casi la totalidad a causas filantrópicas. Reconocido por su estilo de inversión a largo plazo y su estrategia siempre audaz, Buffett ha influido no solo en generaciones de inversores, sino también en la ética empresarial y la cultura financiera de Estados Unidos.

Greg Abel, su sucesor

Abel, el sucesor, lleva años desempeñando un papel clave en la gestión de Berkshire Hathaway, supervisando sus operaciones no aseguradas, aunque hasta ahora no había asumido la gestión de todo el enorme capital disponible. Aunque su estilo es distinto al de Buffett y no se espera que maneje el capital con la misma audacia, cuenta con la confianza del propio Buffett y del equipo directivo.

A pesar de que Abel no goza del control accionario ni del aura legendaria de Buffett, se le reconoce por su capacidad de gestión y por su estilo más cercano a las operaciones del día a día del conglomerado, sin comprometer la autonomía que caracteriza a las subsidiarias de Berkshire.

«El comercio no debería ser un arma»

Durante su intervención ante miles de accionistas, Buffett ha lanzado una dura advertencia sobre las consecuencias globales de la política comercial del presidente Donald Trump. Ha asegurado que «el comercio no debería ser un arma».

347.000 millones de dólares En liquidez Es la cantidad que Berkshire Hathaway mantiene en caja, a la espera de oportunidades de inversión que justifiquen su uso

Ha criticado abiertamente los caóticos aranceles generalizados impuestos por Trump, al considerar que han incrementado el riesgo de inestabilidad global al provocar al resto del mundo. «Es un gran error, en mi opinión, cuando hay 7.500 millones de personas que no te miran con buenos ojos, y solo 300 millones [población aproximada de EE.UU.] contentos de cómo les va», ha afirmado. En su opinión, el mundo sería más seguro si más países prosperaran, y ha abogado por un comercio internacional equilibrado en el que «cada uno haga lo que mejor sabe hacer», en defensa de la globalización y el libre comercio.

Buffett también ha restado importancia al impacto inmediato que las tensiones comerciales han tenido en los mercados y ha explicado que no ha encontrado oportunidades atractivas para invertir en los últimos meses, por lo que Berkshire mantiene en caja más de 347.000 millones de dólares.

Aun así, prevé que llegará el momento en que surgirán oportunidades de inversión que justificarán haber conservado esa liquidez. Frente a la caída reciente de los mercados tras los anuncios de Trump, Buffett se ha mostrado impasible y ha recordado que en seis décadas ha visto desplomes mucho más severos. «Esto no ha sido un mercado bajista dramático ni nada por el estilo», ha zanjado, y ha expresado optimismo cuando crecen los temores a una recesión.

Activismo político

A lo largo de su trayectoria, Buffett ha mantenido un activismo político constante, centrado en ayudar a candidatos demócratas. Apoyó públicamente a Barack Obama y Hillary Clinton, asistió a eventos de recaudación de fondos y desafió a Donald Trump a publicar sus declaraciones de impuestos, al tiempo que reveló las suyas para marcar diferencias.

100.000 dólares Salario anual Es lo que Buffett cobra desde hace más de 40 años, sin bonos ni acciones, como símbolo de austeridad y compromiso con sus accionistas

Ha abogado por el impuesto a la herencia y ha denunciado las desigualdades del sistema tributario estadounidense, para lo que ha argumentado que paga proporcionalmente menos impuestos que sus empleados. También ha sido crítico con los excesos del sistema sanitario privado y con la industria médica por priorizar ingresos sobre resultados. Además, ha promovido el control del crecimiento poblacional mediante donaciones a organizaciones de planificación familiar y salud reproductiva.

Aunque ha respaldado a figuras republicanas puntualmente, como Arnold Schwarzenegger, Buffett se ha alineado sobre todo con políticas de izquierda en materia fiscal, sanitaria y social, lo que le convierte en un antagonista de Trump y su equipo.

Él mismo ha cultivado una imagen pública marcada por la austeridad y la frugalidad, que refuerza con hechos concretos: percibe un salario simbólico de 100.000 dólares anuales desde hace más de cuatro décadas, sin bonos ni paquetes de acciones. De esa suma, devuelve la mitad cada año para cubrir gastos personales vinculados al uso puntual de recursos de la empresa.

Pese a figurar entre las mayores fortunas del mundo, sigue viviendo en la casa que compró en 1958, conduce un coche de más de una década de antigüedad y desayuna habitualmente en McDonald's. Berkshire Hathaway destina algo más de 300.000 dólares al año a su seguridad personal, lo que eleva su compensación total a unos 414.000 dólares, todavía muy por debajo del promedio de los directivos de las grandes compañías cotizadas.