China crea un ejército de empresas renovables zombis que amenaza el comercio mundial

Un 30% de las energéticas verdes en el país de Xi Jinping son ineficientes, debido a los incentivos de los gobiernos locales que les mantienen a flote y permiten operar a pérdida

España malgasta cada vez más renovables por el «sistema reforzado» de Red Eléctrica

Paneles fotovoltaicos en el techo de una fábrica de Wuhan
Paneles fotovoltaicos en el techo de una fábrica de Wuhan

Claudia T. Ferrero

China lidera la producción de infraestructura de energía verde a nivel mundial. Este sector energético es la gran apuesta del Gobierno de Xi Jinping a largo plazo. Durante la última década, Pekín ha incentivado a miles de energéticas chinas a entrar en la carrera ... interna y externa que libra el país. Así, los gobiernos locales emiten masivos subsidios con los que invertir en empresas dentro de sus territorios para encontrar el campeón nacional en producción de infraestructura y energía limpia.

