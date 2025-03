El Sabadell piensa en fusiones con la banca mediana si fracasa la opa de BBVA

Pocas veces un banco se pronuncia con claridad sobre sus intenciones de fusionarse con otras entidades. Suelen echar balones fuera para no dar pistas de sus intenciones, más aún si son cotizados. No es el caso del Sabadell, que en plena opa de BBVA ... ha transmitido en público que están «abiertos» a explorar operaciones corporativas si logran hacer fracasar el asalto de los vascos. Una muestra al mercado de que tienen vocación de crecer no solo de manera orgánica sino sumando fuerzas con otros, eso sí, de forma amistosa. Para ello, incluso, se han entablado ya algunos contactos.

El primer mensaje lo lanzaron el viernes cuando el consejero delegado, César González-Bueno, en una entrevista en la televisión catalana TV3 declaró que entrar en fusiones «es una opción que siempre existe». La puerta había permanecido cerrada todo este tiempo y el primer ejecutivo de la entidad comenzó a abrirla. Dos días más tarde, este domingo, el Sabadell sorprendió con una batería de entrevistas del presidente Josep Oliu en medios catalanes. No es habitual que se prodigue en público ya que hasta ahora el peso de torpedear la opa de BBVA había recaído en el CEO. Y las palabras de Oliu, pese a ser no ejecutivo, son las que realmente más mueven al consejo de administración como cabeza histórica del banco. Ejemplo de ello fue la vuelta de la sede a Cataluña en enero, avanzada por ABC, que se trató de una operación pensada y decidida por el propio Oliu, que se lo dio todo prácticamente hecho al consejo. Noticia Relacionada El Sabadell se rodea en su regreso a Cataluña de sus accionistas más fieles y exhibe músculo frente a BBVA Daniel Caballero Más de 900 personas acompañan a la cúpula en la junta celebrada en la Fira de Sabadell El presidente del Sabadell ha sido claro en alguna de esas entrevistas sobre el rumbo que podrían tomar si son capaces de rechazar al BBVA. «Queremos ser un banco de empresas en toda España e incorporar a otros bancos en diferentes regiones de España forma parte de nuestro proyecto. Nosotros estamos abiertos; los bancos regionales son muy solventes, pero en algún momento pueden pensar que el proyecto tiene mayor entidad y estaríamos dispuestos a pensarlo», dijo en el diario 'Ara'. Un mensaje muy similar transmitió en 'El Periódico': «Si no sale la opa, seguiremos con nuestro proyecto de tener un modelo de negocio capaz de crecer solo y de servir a los clientes. Al mismo tiempo, sí, podremos considerar de una manera absolutamente amistosa cómo podemos sumar a nuestro proyecto otros proyectos que puedan ser compatibles con el nuestro». Preguntado sobre contactos con entidades, Oliu dijo haber tenido conversaciones con «todos». Ese «todos» no implica ni al Santander ni a Caixabank, por tamaño, ni a Bankinter, que nunca entra en operaciones. Se está refiriendo a entidades financieras españolas de tamaño mediano y que son fuertes en determinados territorios del país. De esta manera, las quinielas apuntan a Unicaja, Abanca, Ibercaja y Cajamar. No sería algo inmediato sino que para avanzar por esa vía antes habría que resolver el tema de la opa, que es lo que ocupa gran parte del día a día en la cúpula. Están centrados en apostar por un futuro sin BBVA y la etapa de las fusiones entraría en juego después. El propio Oliu ha señalado que si hacen descarrilar la operación de los vascos se tomarían un cierto tiempo para consolidar su proyecto en solitario y después ya podrían entrar en operaciones corporativas con esa banca mediana. Uno de los bancos a los que se ha acercado el Sabadell rechazó iniciar conversaciones por cuestiones de gobernanza En este sentido, desde hace varios trimestres se vincula al Sabadell con Unicaja y fuentes financieras señalan que Oliu mantuvo contactos con la cúpula del banco andaluz, pero antes de la opa y cuando este último parecía tambalearse algo más por asuntos de gobernanza. Aquello terminó en nada, pero esa opción podría guardarse en la recámara. Otras de las entidades que salen en las quinielas son Abanca, Ibercaja y Cajamar. Modelos de hacer banca bastante distintos entre sí y cada uno en una zona geográfica de España (Galicia, Aragón y el Levante, respectivamente), pero nombres todos ellos que salen en las quinielas. Fuentes del mercado confirman que el Sabadell se ha acercado a algún banco mediano para entablar conversaciones por una posible fusión, pero se les ha dado un 'no' por respuesta debido a cuestiones de gobernanza, es decir, del modelo de gestión de la entidad. En cualquier caso, las intenciones de los catalanes, que por negocio no son solo catalanes sino nacionales, son de seguir creciendo. En la entidad tienen el convencimiento de su modelo de negocio y su capacidad de crecer orgánicamente en toda España. Pero también son conscientes de que son más fuertes en unas regiones (Cataluña, Comunidad Valenciana) que en otras, de ahí que deseen ganar peso en otras comunidades autónomas. La opa de BBVA La estrategia del Sabadell está ahora mismo totalmente condicionada por la opa del BBVA. Una operación hostil lanzada a principios de mayo de 2024 después de que los vascos presentaran una oferta amistosa al consejo de los catalanes unos días antes y que este rechazó de plano. El proceso está siendo muy largo por el análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras lo que tendrá potestad para intervenir el Gobierno. El banco de Oliu apunta a antes de julio como el momento en que sus accionistas tendrían que decidir. En el Sabadell confían en poder frustrar la opa mientras que en BBVA tienen confianza plena en su éxito y en hacer la absorción «lo antes posible». Lo cierto es que ahora la prima es negativa y los inversores institucionales todavía no han mostrado sus cartas, algo que no se espera que hagan hasta el momento del periodo de aceptación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión