Asistimos perplejos al ataque sistemático del Gobierno central y su entorno contra la Comunidad de Madrid, buscando involucrar a todo el país en la ciénaga que ellos mismos han creado y revertir, así, el rechazo de la ciudadanía por las intolerables cesiones al independentismo ... con el dinero de todos los españoles.

La primera andanada fue del delegado del Gobierno. Francisco Martín presentó los fondos que el Gobierno central debe transferir a la Comunidad de Madrid como si fuesen un regalo de Pedro Sánchez. Nada más lejos. Es, ni más ni menos, lo que a la región nos corresponde por Ley. Es como si usted tuviese que agradecer a su empleador el sueldo que le paga, o al Estado la pensión que recibe.

Pero la desfachatez aumenta al tratarse de un Gobierno que sólo tiene oídos para las demandas del independentismo e ignora al resto de comunidades, que llevamos mucho tiempo exigiendo la reforma de un sistema de financiación autonómica obsoleto e injusto. Y mientras, Sánchez inventándose prestaciones y servicios públicos que luego no costea: para él los titulares; para los gobiernos regionales, las obligaciones y el pago. Sánchez obliga, pero no paga.

Luego vinieron Illa, los ministros de la coalición y los pocos presidentes regionales de un PSOE cercado por escándalos y corrupción. De forma sincronizada atacaron a la Comunidad de Madrid y a su presidenta con los mantras usuales de la izquierda para confundir a los ciudadanos. Pero ya no engañan.

No, Madrid no hace 'dumping fiscal'. Madrid juega con las mismas reglas que todas las CCAA de régimen común. Madrid puede bajar los impuestos que tiene cedidos, como lo pueden hacer el resto de regiones. Así lo han hecho recientemente las autonomías que han dejado atrás el socialismo y ya están viendo los resultados: prosperidad, empleo y más recaudación vía impuestos porque aumenta el número de contribuyentes. Sí, señores de la izquierda, bajar impuestos incrementa la recaudación, aunque no lo quieran entender.

No, Madrid no se aprovecha de la capitalidad. Es capital desde el siglo XVI, pero no ha liderado la economía hasta hace dos décadas, cuando empezaron a hacer efecto las políticas liberales mientras otros creaban embajadas y machacaban a impuestos a sus ciudadanos. Son las políticas, y no la capitalidad, las que generan prosperidad. Ni Nueva York ni Múnich, por ejemplo, son capitales pero sí lideran sus respectivas economías.

No, Madrid no es insolidaria. Eso, además de falso, es una absoluta falta de respeto a los madrileños, que aportan más del 75% de los fondos que sostienen los servicios públicos del resto de regiones. Otro dato: de los más de 100.000 millones de euros en impuestos recaudados en Madrid, sólo se quedan en la región 20.800. El resto va a costear los gastos de Sánchez y la solidaridad con otras CCAA, de la que estamos muy orgullosos, porque Madrid es España y quiere seguir siéndolo.

No, Madrid no roba ni es beneficiado por el Estado. Al contrario, somos la cuarta región con menor inversión por habitante, 193 euros frente a los 300 que recibe Cataluña. Hace unos días lo ha dicho FEDEA: la Comunidad de Madrid se encuentra entre las cinco regiones con una financiación inferior a la media. En 2023 la Comunidad de Madrid recibió 3.363 euros de financiación efectiva ajustada por habitante, 93 euros menos que Cataluña, pero aportando más del triple a la caja común.

No, Madrid no está sustrayendo recursos a los españoles por bajar los impuestos. La Comunidad de Madrid aporta a la caja común mucho más de lo que le corresponde. De las rebajas fiscales en los impuestos cedidos sólo se benefician sus ciudadanos, sin perjudicar al resto de los españoles.

En definitiva, no toleraremos condonaciones, haciendas propias, financiaciones singulares, o ser la excusa de Sánchez y del independentismo para reventar la solidaridad entre españoles como precio para dos años más en La Moncloa. Ni van a convertir España en la ciénaga de Shrek, ni a Madrid en el pretexto de los mentirosos que nos gobiernan.