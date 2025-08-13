Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere un voluntario que ayudaba en la lucha contra los incendios en León
Mapa
Todos los incendios activos en España

análisis

Pedro Sánchez obliga, pero no paga

No, Madrid no es insolidaria. De los 100.000 millones que se recaudan en Madrid, solo 20.800 se quedan en la región, una solidaridad de la que estamos muy orgullosos

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez IGNACIO GIL

Rocío Albert

Asistimos perplejos al ataque sistemático del Gobierno central y su entorno contra la Comunidad de Madrid, buscando involucrar a todo el país en la ciénaga que ellos mismos han creado y revertir, así, el rechazo de la ciudadanía por las intolerables cesiones al independentismo ... con el dinero de todos los españoles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app