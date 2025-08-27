Los nuevos jubilados del 'baby boom' cobran ya 1.722 euros al mes

Los trabajadores que abandonan ahora el mercado laboral para disfrutar de su jubilación están recibiendo una pensión cada vez más elevada, que ronda ya los 1.722 euros al mes para los afiliados al régimen general, el más amplio del sistema. Esta ... cuantía se explica por las extensas vidas laborales y las elevadas bases de cotización de quienes nacieron entre finales de los años 50 y principios de los 60, quienes ahora se van jubilando.

A este colectivo le corresponde una cuantía que crece a toda velocidad al igual que lo hicieron los nacimientos del 'baby boom' de aquella época. Una realidad que ya anticipaban las últimas reformas de las pensiones y que se va haciendo patente cada mes con más impacto para las cuentas de la Seguridad Social tanto por el número de jubilados que conlleva como por las prestaciones que empiezan a cobrar.

El importe de las nuevas pensiones de jubilación de quienes han estado afiliados al régimen general ha crecido un 3,4% en el último año. Es decir, casi 60 euros al mes. Un incremento superior al registrado en los últimos ejercicios, cuando esta cuantía iba aumentando a ritmos de entre el 1% y el 2% interanual, salvo algunas excepciones, como en el año de la pandemia. Hace apenas cuatro años, cuando uno de estos afiliados se jubilaba le correspondían unos 1.500 euros brutos al mes, aproximadamente. Ahora ese importe es 200 euros superior al mes.

En el caso del conjunto de jubilados del sistema –los del régimen general, pero también los autónomos y otros colectivos minoritarios– la pensión que les corresponde cuando se jubilan supera los 1.613 euros, con un crecimiento de entorno al 3,4% anual. Esta cuantía, que es inferior a la del trabajador con nómina en una empresa, se explica por la jubilación de los autónomos, históricamente con prestaciones más bajas al haber optado por las bases de cotización mínimas durante buena parte de su vida laboral. Sin embargo, esta situación ha cambiado en los dos últimos años hasta tal punto que la pensión media que reciben los trabajadores por cuenta propia se encuentra ya por encima de los 1.010 euros brutos al mes frente a los poco más de 900 euros que les correspondían hace tres años. El nuevo sistema de cotización, por el que los autónomos pagan en función de sus ingresos, ha sido determinante para que sus prestaciones hayan comenzado a elevarse.

Medio millón más en un año

Este contexto se ve condicionado porque no solo aumenta la cuantía de todas las pensiones, sino también el número de jubilados que acuden a las oficinas de la Seguridad Social para solicitar su prestación de retiro. Hasta el pasado mes de julio, el número de nuevos jubilados ha aumentado en más de 215.000. En 12 meses, medio millón de españoles se han jubilado.

Y ello a pesar de que dos de las medidas incluidas en las últimas reformas del sistema están provocando que cada vez se jubilen menos ciudadanos cuando legalmente les correspondería: cada vez hay más trabajadores que deciden voluntariamente seguir en sus puestos más tiempo aunque puedan jubilarse; y cada vez menos que se jubilan anticipadamente.

En concreto, las jubilaciones demoradas representan ya el 11,4% del total de las nuevas altas, frente al 4,8% de 2019. Esta modalidad, que poco a poco va extendiéndose, permite seguir en activo con una especia de gratificación: o bien un porcentaje adicional de un 4% que se añadirá a la pensión correspondiente por cada año completo cotizado más allá de la edad legal que le corresponda a ese trabajador; o bien un cheque en pago único que puede ir desde los 5.000 hasta los 12.000 euros, aproximadamente.

Al mismo tiempo se están reduciendo drásticamente los casos en los que los ciudadanos deciden anticipar su retiro, aun a costa de perder una parte de la pensión que les correspondería. Hasta julio, un 27,6% de las nuevas solicitudes de pensión eran anticipadas. Hace apenas seis años, el 40%. La puesta en marcha de un sistema de penalizaciones por cada mes anticipado ha paralizado esa decisión de una parte de los trabajadores.

Retiro a los 65,3 años

En total, el 72,4% de las altas de pensiones se producen a la edad ordinaria de jubilación o con posterioridad. Por comparar los cambios que está registrando el sistema, en 2019 solamente un 60% de los afiliados se jubilaba cuando la ley les marcaba. El resto se anticipaba con pensiones menores.

En cualquier caso, esta realidad de la edad de jubilación, que ha aumentado hasta los 65,3 años (hace seis años estaba en los 64,4 años) no consigue amortiguar el gigantesco gasto que sigue digiriendo la Seguridad Social todos los meses. En agosto, el organismo ha abonado 13..620 millones de euros en todo tipo de pensiones, un 6% más que hace un año.

La factura que asume la Seguridad Social para abonar las jubilaciones no para de crecer y posiblemente supere a finales de este año los 200.000 millones de euros. Se trata de la primera partida del Presupuesto General del Estado, de donde se destinan cuatro de cada diez euros a estos pagos de todo tipo de pensionistas.