Michele Boldrin: «Europa debe indicar a Trump que se van a quedar solos»

Michele Boldrin (Padua, 1956) es un economista que conoce muy bien España porque fue el director de Fedea entre 2012 y 2014. La segunda presidencia de Donald Trump le ha sorprendido como profesor de la Washington University in Saint Louis, donde su corazón está ... dividido entre su patria italiana y su país de adopción (Estados Unidos).

—¿Hay alguna explicación racional para lo que ha hecho Trump?

—Hay una pseudo racional. Si subimos el precio para los norteamericanos de todo lo que el mundo produce, en un 100, 200, 300, por ciento, y reducimos la renta real de los americanos a una tercera parte, volverá a ser conveniente producir muchas cosas en EE.UU., ya que estaríamos todos empobrecidos y con rentas reales igual a China.

— ¡¿Esa es la idea?!

— Este parece ser el proyecto: un sueño absurdo de tener fábricas, chimeneas y cadenas de montaje como en los años 50 y 60. La idea es que se produzca aquí todo lo que se consume aquí. Y esto implica, a menos que se construya un socialismo real, algo que no funciona.

— ¿Habrá repatriación de empresas a EE.UU.?

— Poco. Las empresas que en este momento están indecisas entre producir ya en EE.UU. o producir afuera, es posible que vuelvan. La producción de ordenadores, lo dudo. Igual los teléfonos. Alguien hizo las cuentas con los datos de Vietnam, cuyo coste laboral es una séptima u octava parte del coste laboral en EE.UU. Tú le has aplicado un arancel del 50 por ciento y lo que costaba dos dólares ahora cuesta tres. Pero aquí aún sigue costando 15 producirlo.

— ¿Cómo hay que responder a Trump?

— Los mercados se han hundido porque China ha reaccionado. Ahora, esta es una de esas situaciones en la que lo político y lo económico se separan. Si pienso políticamente, creo que hay que golpear a Trump porque esto no es aceptable y destruye el sistema que nos ha dado riqueza y bienestar por casi un siglo. China lo ha hecho: si pones aranceles, te los ponemos igual. Pero sabemos que esto va a producir una escalada. O ganas de inmediato porque doblas sus aranceles y entonces se cae su apoyo en el Congreso o volvemos a 1930 y sabemos que eso es destructivo. Los mercados han reaccionado diciendo: ¡oh, señor, van a responder y esto es terrible porque producirá la escalada!

— ¿Qué dice el pensamiento económico?

— Que tienes que reaccionar con actitud dura, pero le tienes que mostrar que estás mucho más a favor del libre comercio que él. Porque su argumento es que él sólo está haciendo lo que otros le han hecho a EE.UU. Está reestableciendo un equilibrio, lo cual es parcialmente cierto en algunos casos. Por lo tanto, le tienes que demostrar que se van a aislar y se van a quedar solos, porque el resto del mundo podrá seguir comerciando libremente, de manera racional, moderada, sostenible, sin Trump. Este tipo de actitud la veo en Canadá, pero no en Europa. Y esto me preocupa porque la reacción correcta, creo, para evitar el desastre es decirle a EE.UU.: si te quieres cerrar, ciérrate. Nosotros no.

— O sea, un mundo con comercio dual: uno libre, con reglas e instituciones como la OMC, y otro regulado con EE.UU.

— Sí, en el sentido de que si la Administración y los ciudadanos de EE.UU., eligen la autarquía, pues que la tengan. Claro, la autarquía es una cosa seria si la practica la economía más grande que hasta ahora ha sido la más abierta de l mundo. Esta apertura ha determinado la distribución de lo que se llama la cadena de valor global. Si se cierra de manera permanente, cambiará todo.

— Trump quiere devaluar el dólar, pero también quiere que siga siendo moneda de reserva. ¿Esto es compatible?

— Una de las razones por la cual el dólar es la moneda de reserva global, es porque es estable, porque el poder militar de EE.UU. le da estabilidad y porque son una economía abierta, en la cual todo entra y sale de manera sustancialmente libre. ¿Es compatible? Obviamente no. Especialmente con una autarquía.

— ¿Qué ocurrirá si esto se consolida?

— Si esta política permanece en el tiempo, está claro que habrá que reorganizar el sistema mundial del comercio de otra manera. Y esa es una gran oportunidad para el euro. Esta es la parte que a mí me interesa más, porque estoy un poco dividido entre ser norteamericano y europeo. Trump le está ofreciendo a Europa una oportunidad enorme de atracción de capitales, porque hay capitales que se van a ir. El primero será el capital humano, la atracción de talento. Son muchas las personas que se lo están planteando seriamente.

— Por lo visto, no está claro quién va a salir ganando con esto.

— Por el momento estamos perdiendo todos. No es obvio.

— ¿Por qué no es obvio?

— Porque tampoco es obvio que de verdad esta administración se crea que puede mantener este tipo de guerra comercial y de escalada de aranceles. Porque ahora que China también pone aranceles, ¿qué harán? Y en un rato lo pondrán los europeos, ¿ok? Los europeos, con su clásica dificultad para decidir, parecen racionales en este momento. La verdad es que fundamentalmente están indecisos. He escuchado, no sé si es correcto, que Sánchez ha decidido que lo que él hará es compensar a los productores.

— Eso es. Tiene un fondo de 14.000 millones para ayudar a los sectores afectados.

— Es una cosa ridícula. Dígaselo a Pedro Sánchez de mi parte. Las empresas españolas que venden en Estados Unidos tienen que elegir entre buscar otros mercados, intentar ganar con productividad y reduciendo costes para compensar los aranceles, o establecer fábricas en Estados Unidos. Las ayudas van a pagarlas los contribuyentes y pueden hacer que las empresas piensen que hay tiempo, que no hay tanta prisa, Lo mejor es dejar que las empresas se busquen la vida.

— ¿Habrá una recesión en Estados Unidos?

— Me parece inevitable. Si esta locura dura un mes o dos, vamos a tener una recesión muy seria.