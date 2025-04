Aranceles de Trump y Estados Unidos, en directo: reacción del Ibex 35 y las bolsas, caídas de las cotizaciones y última hora hoy

Sigue en directo las reacciones de la bolsa a los aranceles de Donald Trump y Estados Unidos, las caídas del Ibex y de las bolsas europeas, las cotizaciones y las reacciones de la Unión Europea y España, y la última hora hoy

Las Bolsas asiáticas han reaccionado este lunes a los comentarios de Trump sobre un posible acuerdo con China, el presidente estadounidense ha negado en principio unas negociaciones con Pekín hasta que no se solucione el déficit comercial estadounidense, ha alegado además que los inversores tendrán que tomar de «su medicina».

Los ministros de Comercio de la Unión Europea tratarán este lunes de fijar las directrices políticas de la represalia que diseña el Ejecutivo comunitario de Úrsula von der Leyen a la guerra arancelaria. Una respuesta que es competencia de Bruselas pero ante la que los 27 quieren mostrar unidad, pese a sus divergencias internas respecto a los tiempos y el alcance de las contramedidas posibles. Los ministros se darán cita en Luxemburgo en un encuentro previsto inicialmente en el mes de mayo, pero que finalmente se decidió adelantar con carácter extraordinario ante el consenso de que la UE no podía esperar más a abordar la situación, antes incluso de que se desatara el pulso arancelario.