ajuste de cuentas

Sobre Turkish, la Sepi y Air Europa

¿Se ha protegido el interés general o el de Begoña Gómez en la operación?

La contradicción de Mario Draghi

La aerolínea de los Hidalgo ha devuelto los 475 millones de rescate concedido en la pandemia
John Müller

John Müller

Madrid

Air Europa ha cerrado un acuerdo con Turkish Airlines, que entra en su capital con un 26% a cambio de 300 millones de euros. Al mismo tiempo, la SEPI ha anunciado con entusiasmo que la aerolínea ha devuelto, de forma anticipada, los 475 millones del ... rescate concedido en la pandemia. El Estado presume así de no haber sufrido perjuicio patrimonial alguno en una operación que está bajo sospecha por la relación de la esposa del presidente del Gobierno con Javier Hidalgo, presidente de Globalia. Pero cuando el Gobierno actúa como parte en lugar de árbitro, los ciudadanos tenemos derecho a sospechar.

