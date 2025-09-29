Suscribete a
ajuste de cuentas

Populares populistas

Las subvenciones frívolas de Andalucía revelan que el PP está dispuesto a todo menos a reformar en serio

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonillal
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonillal
John Müller

Madrid

Cuando no puedes hacer reformas de gran alcance, siempre queda la posibilidad de hacer favores concretos. Esto es lo que ha sucedido en Andalucía con la promesa de nuevas deducciones fiscales de la Junta que preside Juanma Moreno Bonilla: a un anuncio relacionado con nuevas ... deducciones por el alquiler de vivienda para discapacitados y rentas bajas, que es muy relevante, se le han unido otros que permitirán desgravarse hasta 100 euros por la cuota del gimnasio o los gastos de un animal de compañía (no de servicio o de asistencia). El impacto redistributivo de la medida es nulo: beneficia a quien ya puede permitirse pagar una cuota mensual o un veterinario. Favorece a los dueños de gimnasios y clínicas, no al ciudadano medio. Son medidas fiscalmente irrelevantes, pensadas más para el titular de prensa que para corregir inequidades.

