España recibió 9,4 millones de turistas internacionales en mayo, un 1,5% más que en 2024

España recibió durante el mes de mayo 9,4 millones de turistas internacionales, lo que supone un 1,5% más que en el mismo mes de 2024. En los cinco primeros meses de 2025, el número de turistas que visitaron nuestro país aumentó ... un 5,5%, superando los 35 millones.

Reino Unido se constituyó como el principal mercado emisor de turistas para España, aportando casi 2,1 millones de personas, y registrando un sensible aumento del 7,3% respecto a mayo de 2024. En segundo lugar se coloca Francia, con 1,2 millones de turistas y una caída considerable, del 6,7%. Para completar el podio llega Alemania, con 1,2 millones de turistas aportados, registrando también un descenso del 6,1%.

En lo que llevamos de año, por otra parte, los principales países emisores fueron los mismos. Reino Unido ha enviado 6,8 millones de turistas a nuestras costas en 2025, con un aumento del 6,9%. Francia le sigue en segundo puesto, con casi 4,6 millones de personas, y un incremento del 3,9%. Por último, Alemania trajo 4,5 millones de turistas, un 1,8% más.

Noticia Relacionada El empleo se aferra al turismo, la hostelería y el comercio para sumar 76.720 afiliados más en junio José María Camarero La educación sufre una sangría de 55.000 puestos de trabajo por el fin de curso y el paro baja hasta los 2,4 millones de desempleados registrados

Crecen los alojamientos turísticos y las estancias largas

El número de turistas que emplearon el alojamiento de mercado (hoteles, viviendas de alquiler, etc) como modo principal aumentó un 0,4% en tasa anual. El alojamiento hotelero ha descendido un 1,7% como opción, mientras que la vivienda en alquiler, en la que se incluyen los apartamentos turísticos, ha crecido un 14,8%. El alojamiento de no mercado (viviendas en propiedad, de familiares, etc), por otra parte, aumentó un 9%.

La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, registrando más de 4,7 millones de pernoctaciones, con una ligera disminución interanual del 0,4%.

Por otra parte, Islas Baleares se erige como el destino principal de los turistas, acaparando un 21,2% del total. Le sigue muy de cerca Cataluña, con el 20,5%, y detrás va Andalucía, con el 15,5% de los visitantes.

Sin embargo, en el podio solo registra un aumento interanual Andalucía, con un 8,1% más de turistas que en mayo de 2024. En Baleares caen un 0,2%, testimonial, y en Cataluña un 5,6% menos de turistas que en el mismo mes del año anterior. En cuanto al acumulado, las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (7,3 millones y un aumento del 2,2% respecto al mismo período de 2024), Canarias (6,8 millones y un incremento del 4,1%) y Andalucía (5,4 millones, un 9,6% más).

Aumento del gasto de los turistas

En cuanto al gasto de los turistas, estos dejaron 12.254 millones de euros en España durante el mes de mayo, lo que supone un aumento del 4,9% respecto a mayo de 2024. El gasto medio por turista fue de 1.304 euros, y el diario creció un 1,9%, hasta los 209 euros.

Con respecto a lo que llevamos de año, los turistas han dejado en España 46.586 millones de euros, lo que supone un aumento del 8,1%. Los principales países emisores en cuanto al nivel de gasto en mayo fueron Reino Unido (con el 19,2% del total), Alemania (10,9%) y Francia (8,1%).

Por su parte, en los cinco primeros meses de 2025 los turistas británicos gastaron, en total, el 16,9% del gasto general. Los alemanes gastaron el 12,5%, y los franceses el 8,1%. Las comunidades autónomas con mayor peso en el gasto de los turistas en mayo fueron Baleares (con el 19,1% del total), Cataluña (18,7%) y Andalucía (15,5%). El gasto de los turistas aumentó un 5,3% en tasa anual en Illes Balears, bajó un 1,3% en Cataluña y creció un 11,1% en Andalucía.