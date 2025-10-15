Las energéticas alertan a Competencia de que el plan antiapagones de Red Eléctrica es «inviable»

Máxima tensión en el ecosistema energético español. Pese a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pretendía mandar un mensaje de tranquilidad, ver a los primeros espadas de las grandes eléctricas sentados alrededor de una mesa con la presidenta ... del regulador, Cani Fernández, lanza la idea de que algo grave está pasando.

Si se añade que, junto a este encuentro, también ha habido reuniones con los máximos responsables de Red Eléctrica, así como las principales patronales energéticas, la conclusión final es que la situación del sistema eléctrico es más delicada de lo que parece. Y por si fuera poco, las compañías energéticas dudan de que los planes presentados por el gestor de la red eléctrica sean «viables».

Todo estalló por los aires la semana pasada cuando el operador del sistema pidió a la CNMC que acelerase —y cambiase— de manera urgente una serie de operativas. El organismo aceptó, pero explicó los motivos: desde hace semanas se han detectado anomalías parecidas a las sucedidas en el mes de abril.

En este contexto, la CNMC se reunió ayer con representantes de empresas del sector eléctrico español para valorar la situación del sistema eléctrico en relación con las variaciones de tensión comunicadas por el operador del sistema en las últimas semanas.

Pero la tensión es latente. Según ha podido conocer ABC sobre el contenido de la reunión, las empresas trasladaron a Competencia que el plan que presentó Red Eléctrica es «técnicamente inviable». Gran parte de las medidas para evitar nuevos apagones se centraban en el control de la tensión por parte de las plantas de generación tradicional (nuclear, gas e hidráulica), pero el problema es que no es tan sencillo como habría trasladado el operador del sistema. Y, no solo eso, sino que la propuesta se llevó a cabo sin consultar previamente con las propias empresas.

En este contexto, otro de los puntos relevantes, y precisamente en relación al control de tensión, las centrales nucleares estuvieron muy presentes. Sobre todo, en un momento donde no se llega a ningún punto de equilibrio entre lo que piden los propietarios y lo que quiere el Gobierno. Asimismo, también hubo tiempo para hablar de ciclos combinados de gas y, lo que es muy importante para todo el sector, los pagos por capacidad, que es la herramienta que les puede hacer sostenibles a nivel económico.

Otro punto esencial, y que atañe a las infraestructuras, tiene que ver con la inversión de las redes. Las empresas no dejaron pasar la oportunidad para recordar a la CNMC —que actualmente analiza la retribución económica que se paga a las distribuidoras por las inversiones— que se debería ampliar el dinero que se destina.

El resumen de las reuniones es que todavía preocupa mucho la situación, y que lejos de estar solucionado, quedan muchos flecos por resolver, el primero de ellos si finalmente la CNMC accederá a acelerar los cambios de las operativas en la red.

Cumbre de urgencia

Sobre los presentes en la reunión, por parte del regulador estuvieron la presidenta, Cani Fernández; el vicepresidente, Ángel García Castillejo; así como la directora de Energía, Rocío Prieto.

Por parte de las empresas han estado Iberdrola, Endesa y Naturgy, así como con Red Eléctrica, el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) y las asociaciones sectoriales UNEF y APPA Renovables.

Según han explicado de forma pública desde el regulador, los encuentros han permitido escuchar de primera mano las observaciones y propuestas del sector sobre la situación relativa a la seguridad del suministro.

El pasado miércoles la CNMC, tras recibir una propuesta del operador y ante el posible impacto en la estabilidad del sistema, acordó por urgencia el trámite de información pública sobre la propuesta. La CNMC plantea que las medidas que se adopten sean excepcionales y temporales. Luego valorará las observaciones recibidas y, en su caso, aprobará la modificación si es pertinente.